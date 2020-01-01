У районі на Волині екоінспектори вилучили 14 риболовних сіток





На двох людей склали протоколи за статтею 85 частина 3 КУпАП за порушення правил любительського та спортивного лову, - інформує

пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Крім того, у районі двох чоловіків оштрафували за порушення правил полювання.



Також на озері Оріхове вилучили 14 безгосподарських риболовних сіток загальною довжиною 700 метрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі екоінспектори під час рейдової перевірки виявили чотирьох порушників.На двох людей склали протоколи за статтею 85 частина 3 КУпАП за порушення правил любительського та спортивного лову, - інформуєпресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Крім того, у районі двох чоловіків оштрафували за порушення правил полювання.Також на озері Оріхове вилучили 14 безгосподарських риболовних сіток загальною довжиною 700 метрів.

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