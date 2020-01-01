У районі на Волині екоінспектори вилучили 14 риболовних сіток
Сьогодні, 15:33
У Ратнівському районі екоінспектори під час рейдової перевірки виявили чотирьох порушників.
На двох людей склали протоколи за статтею 85 частина 3 КУпАП за порушення правил любительського та спортивного лову, - інформує
пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Крім того, у районі двох чоловіків оштрафували за порушення правил полювання.
Також на озері Оріхове вилучили 14 безгосподарських риболовних сіток загальною довжиною 700 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На двох людей склали протоколи за статтею 85 частина 3 КУпАП за порушення правил любительського та спортивного лову, - інформує
пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Крім того, у районі двох чоловіків оштрафували за порушення правил полювання.
Також на озері Оріхове вилучили 14 безгосподарських риболовних сіток загальною довжиною 700 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які міста України відмовилися від карантину вихідного дня
Сьогодні, 15:55
У районі на Волині екоінспектори вилучили 14 риболовних сіток
Сьогодні, 15:33
Покинута дитина в готельному номері у Ковелі: 20-річна матір розповіла, чому залишила сина. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
На одній із луцьких вулиць встановлять майже 250 LED-ліхтарів
Сьогодні, 14:55