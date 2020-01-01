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У районі на Волині екоінспектори вилучили 14 риболовних сіток

У районі на Волині екоінспектори вилучили 14 риболовних сіток
У Ратнівському районі екоінспектори під час рейдової перевірки виявили чотирьох порушників.

На двох людей склали протоколи за статтею 85 частина 3 КУпАП за порушення правил любительського та спортивного лову, - інформує
пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Крім того, у районі двох чоловіків оштрафували за порушення правил полювання.

Також на озері Оріхове вилучили 14 безгосподарських риболовних сіток загальною довжиною 700 метрів.


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Теги: браконьєрські сітки, порушники
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