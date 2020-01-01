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В одному із приміщень нововідкритих підземель у Луцьку виявили знахідку

В одному із приміщень нововідкритих підземель у Луцьку виявили знахідку
В одному із приміщень нововідкритих підземель Колегіуму єзуїтів виявили первісні гвинтові сходи, що сполучали перший від Башти резаліт Колегіуму та його підземелля.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбук луцький архелог Віктор Баюк.

Як він стверджує, знахідка є прекрасним зразком архітектурного стилю середини ХVІІ ст.

До слова, дослідницький проект реалізується Охоронною археологічною службою Україн спільно із Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, Волинським Національним університетом імені Лесі Українки та Спілкою археологів України на замовлення Луцької міської ради в рамках міжнародного проекту CBC Progra

Нагадаємо, нещодавно під час розкопок у Луцьку знайшли вцілілу горщикоподібну кахлю, яка датується 16 століттям.

В одному із приміщень нововідкритих підземель у Луцьку виявили знахідку

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Теги: знахідка, новововідкриті сходи, археолого
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