В одному із приміщень нововідкритих підземель у Луцьку виявили знахідку

В одному із приміщень нововідкритих підземель Колегіуму єзуїтів виявили первісні гвинтові сходи, що сполучали перший від Башти резаліт Колегіуму та його підземелля.Про це написав на своїй сторінці у фейсбук луцький архелогЯк він стверджує, знахідка є прекрасним зразком архітектурного стилю середини ХVІІ ст.До слова, дослідницький проект реалізується Охоронною археологічною службою Україн спільно із Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, Волинським Національним університетом імені Лесі Українки та Спілкою археологів України на замовлення Луцької міської ради в рамках міжнародного проекту CBC PrograНагадаємо, нещодавно під час розкопок у Луцьку знайшли