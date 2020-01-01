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Які міста України відмовилися від карантину вихідного дня

Які міста України відмовилися від карантину вихідного дня
Кабінет міністрів України погодив введення карантину вихідного дня вже з суботи, 14 листопада. Однак не всі міста погодилися піти на такі заходи.

Першим від карантину вихідного дня відмовився мер Львова Андрій Садовий. Свою позицію про карантинні обмеження він висловив на мітингу підприємців, - пише Обозреватель.

"Давайте ухвалимо ще карантин обідньої перерви! На мою думку, це дурість", – заявив мер.

За словами Садового, у Львові відкриваються нові лікарні, з'являються нові ліжко-місця, медики вміють лікувати хворих на COVID-19, до того ж 25% львів'ян уже перехворіли на коронавірусну хворобу.

"Ми були, є і будемо разом із вами, жодного нерозумного рішення місто не ухвалюватиме. Це наше місто", – сказав він.

У Слов'янську Донецької області також відмовилися вводити карантин вихідного дня. Мер Вадим Лях підкреслив, що вихідний у 100-тисячному прифронтовому Слов'янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові має істотні відмінності.

"Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні – єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", – зазначив він.

На думку Ляха, рішення про карантинні обмеження повинні ухвалюватися на місцях комісіями з надзвичайних ситуацій.

"Лист про це я вже надіслав до Кабміну. Сподіваюся, уряд піде нам назустріч. Поки ніяких додаткових обмежень на вихідні ми вводити не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і через тиждень ми ухвалимо рішення", – додав мер.

Крім того, мер Рівного Володимир Хомко вирішив почекати з введенням у місті карантину вихідного дня. За його словами, в понеділок збереться комісія з питань ТЕБ та НС, і тоді вже буде ухвалено рішення щодо цього.

Не підтримує карантин вихідного дня і мер Черкас Анатолій Бондаренко, який сам захворів на коронавірус.

"Я готовий підтримувати будь-які рішення уряду, але лише у разі, коли місто отримуватиме підтримку від держави. Нині ж спостерігається інша ситуація. На 35% піднімається ціна на газ, зупиняється нормальна робота малого і середнього бізнесу. Усе це призведе до мільйонних втрат міського бюджету. Місто може просто зупинитися", – попередив він.

Бондаренко вважає, що карантин вихідного дня недоречний для таких невеликих міст, як Черкаси.

"На вихідних наші люди здебільшого відпочивають на свіжому повітрі, в парках, за містом. Крім того, на мою думку, у великих супермаркетах існує набагато більший ризик заразитися, ніж у маленьких магазинчиках, які дотримуються необхідних санітарних норм. Тому такі міри не дадуть бажаного ефекту у боротьбі з хворобою, натомість можуть просто знищити дрібний бізнес. Тож наголошую: запровадження карантину вихідного дня – це велика помилка", – зазначив мер.

Глава Мукачевого Закарпатської області Андрій Балога виступив проти карантину вихідного дня і закликав представників малого та середнього бізнесу робити все, щоб вижити, але дотримуватися всіх необхідних умов роботи.

"Карантин вихідного дня – це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від нього буде мало, а ось шкоди для сфери обслуговування й дозвілля дуже багато. Адже малий і середній бізнес, який і так ледь виживає в умовах епідемії, не може в будні платити зарплати і податки, а на вихідних ні", – заявив він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.

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Теги: карантин вихідного дня, міста, відмова
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