Луцькрада просить уряд скасувати карантин вихідного дня
Сьогодні, 16:05
Секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо скасування рішення про запровадження карантину “вихідного дня”.
Про це повідомляє мерії Луцька.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України погодив запровадження карантину “вихідного дня”. 11 листопада у Луцьку відбулася акція проти цього рішення, на яку вийшло більше тисячі представників ресторанного, торгівельного господарства та сфери надання послуг, що становлять вагому частку малого та середнього бізнесу міста. Чимало суб’єктів господарювання, які сьогодні опинилися в умовах виживання, через нові обмеження понесуть невиправдані збитки, знову опиняться на межі закриття, будуть змушені звільняти працівників.
Сьогодні секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт направив лист прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, у якому закликав скасувати рішення про встановлення карантину “вихідного дня”. Він зауважив, що на думку Луцької міської ради, таке рішення є сумнівним з точки зору покращення епідеміологічної ситуації, але завдасть значної шкоди економіці громад.
Це може призвести до банкрутства представників малого і середнього бізнесу, втрат дохідних частин бюджетів усіх рівнів, падіння показників соціально-економічного розвитку.
Також Григорій Пустовіт зауважив, що заборона роботи великої кількості закладів у вихідні збільшить кількість відвідувачів у робочі дні, що може й спровокувати ріст захворюваності.
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Про це повідомляє мерії Луцька.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України погодив запровадження карантину “вихідного дня”. 11 листопада у Луцьку відбулася акція проти цього рішення, на яку вийшло більше тисячі представників ресторанного, торгівельного господарства та сфери надання послуг, що становлять вагому частку малого та середнього бізнесу міста. Чимало суб’єктів господарювання, які сьогодні опинилися в умовах виживання, через нові обмеження понесуть невиправдані збитки, знову опиняться на межі закриття, будуть змушені звільняти працівників.
Сьогодні секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт направив лист прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, у якому закликав скасувати рішення про встановлення карантину “вихідного дня”. Він зауважив, що на думку Луцької міської ради, таке рішення є сумнівним з точки зору покращення епідеміологічної ситуації, але завдасть значної шкоди економіці громад.
Це може призвести до банкрутства представників малого і середнього бізнесу, втрат дохідних частин бюджетів усіх рівнів, падіння показників соціально-економічного розвитку.
Також Григорій Пустовіт зауважив, що заборона роботи великої кількості закладів у вихідні збільшить кількість відвідувачів у робочі дні, що може й спровокувати ріст захворюваності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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