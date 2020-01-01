Луцькрада просить уряд скасувати карантин вихідного дня

Секретар міської ради, виконувач повноважень міського головизвернувся до прем’єр-міністра Українищодо скасування рішення про запровадження карантину “вихідного дня”.Про це повідомляє мерії Луцька.Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України11 листопада у Луцьку відбулася акція проти цього рішення, на яку вийшло більше тисячі, що становлять вагому частку малого та середнього бізнесу міста. Чимало суб’єктів господарювання, які сьогодні опинилися в умовах виживання, через нові обмеження понесуть невиправдані збитки, знову опиняться на межі закриття, будуть змушені звільняти працівників.Сьогодні секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт направив лист прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, у якому закликав скасувати рішення про встановлення карантину “вихідного дня”. Він зауважив, що на думку Луцької міської ради, таке рішення є сумнівним з точки зору покращення епідеміологічної ситуації, але завдасть значної шкоди економіці громад.Це може призвести до банкрутства представників малого і середнього бізнесу, втрат дохідних частин бюджетів усіх рівнів, падіння показників соціально-економічного розвитку.Також Григорій Пустовіт зауважив, що заборона роботи великої кількості закладів у вихідні збільшить кількість відвідувачів у робочі дні, що може й спровокувати ріст захворюваності.