Вік – не перешкода: 80-річний альпініст став рекордсменом України. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
Кібернетик й економіст Юрій Василенко став рекордсменом України, підкоривши штучну гірку високого рівня складності за дві з половиною хвилини.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Альпінізмом як хобі чоловік займається вже пів століття, а походи в гори не припиняє й досі.
На один із найскладніших маршрутів із навислими виступами ветеран спорту поліз зі страховкою. За дві з половиною хвилини по зачіпках видерся на висоту четвертого поверху і став рекордсменом України. Сьогодні ці результати подаватимуть до Книги рекордів Гіннеса. Тож, можливо, невдовзі українця визнають ще й найстаршим скелелазом у світі.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Альпінізмом як хобі чоловік займається вже пів століття, а походи в гори не припиняє й досі.
На один із найскладніших маршрутів із навислими виступами ветеран спорту поліз зі страховкою. За дві з половиною хвилини по зачіпках видерся на висоту четвертого поверху і став рекордсменом України. Сьогодні ці результати подаватимуть до Книги рекордів Гіннеса. Тож, можливо, невдовзі українця визнають ще й найстаршим скелелазом у світі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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