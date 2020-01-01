вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вік – не перешкода: 80-річний альпініст став рекордсменом України. ВІДЕО

Вік – не перешкода: 80-річний альпініст став рекордсменом України. ВІДЕО
Кібернетик й економіст Юрій Василенко став рекордсменом України, підкоривши штучну гірку високого рівня складності за дві з половиною хвилини.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Альпінізмом як хобі чоловік займається вже пів століття, а походи в гори не припиняє й досі.

На один із найскладніших маршрутів із навислими виступами ветеран спорту поліз зі страховкою. За дві з половиною хвилини по зачіпках видерся на висоту четвертого поверху і став рекордсменом України. Сьогодні ці результати подаватимуть до Книги рекордів Гіннеса. Тож, можливо, невдовзі українця визнають ще й найстаршим скелелазом у світі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: альпініст, рекорд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, звідки у Луцьку стежитимуть за мешканцями міста. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Чи пропускають у Луцьку «швидку» і пожежників: експеримент. ФОТО
Сьогодні, 16:29
Вік – не перешкода: 80-річний альпініст став рекордсменом України. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
Луцькрада просить уряд скасувати карантин вихідного дня
Сьогодні, 16:05
Які міста України відмовилися від карантину вихідного дня
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
В Італії «коронавірусний рекорд» – 31 тисяча інфікованих за добу В Італії «коронавірусний рекорд» – 31 тисяча інфікованих за добу
30 жовтень, 23:24
У Туреччині врятували українського альпініста У Туреччині врятували українського альпініста
23 вересень, 10:35
У Луцьку зафіксували температурний рекорд за останні 73 роки спостереження У Луцьку зафіксували температурний рекорд за останні 73 роки спостереження
17 вересень, 11:27
Пам'ятник Кобзарю на Волині не потрапив до Книги рекордів України Пам'ятник Кобзарю на Волині не потрапив до Книги рекордів України
23 серпень, 05:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У транспорті Луцька тимчасово не можна буде розраховуватися банківською картою
Сьогодні, 17:38
 0
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, виділили гроші на житло
Сьогодні, 17:27
 0
На Любешівщині зупинили два трактори із «лівою» деревиною
Сьогодні, 17:05
 0
У «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*
Сьогодні, 17:01
 0
Показали, звідки у Луцьку стежитимуть за мешканцями міста. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8