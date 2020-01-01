Вік – не перешкода: 80-річний альпініст став рекордсменом України. ВІДЕО

Юрій Василенко став рекордсменом України, підкоривши штучну гірку високого рівня складності за дві з половиною хвилини.



Про це йдеться в сюжеті



Альпінізмом як хобі чоловік займається вже пів століття, а походи в гори не припиняє й досі.



На один із найскладніших маршрутів із навислими виступами ветеран спорту поліз зі страховкою. За дві з половиною хвилини по зачіпках видерся на висоту четвертого поверху і став рекордсменом України. Сьогодні ці результати подаватимуть до Книги рекордів Гіннеса. Тож, можливо, невдовзі українця визнають ще й найстаршим скелелазом у світі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кібернетик й економістстав рекордсменом України, підкоривши штучну гірку високого рівня складності за дві з половиною хвилини.Про це йдеться в сюжеті ТСН. Альпінізмом як хобі чоловік займається вже пів століття, а походи в гори не припиняє й досі.На один із найскладніших маршрутів із навислими виступами ветеран спорту поліз зі страховкою. За дві з половиною хвилини по зачіпках видерся на висоту четвертого поверху і став рекордсменом України. Сьогодні ці результати подаватимуть до Книги рекордів Гіннеса. Тож, можливо, невдовзі українця визнають ще й найстаршим скелелазом у світі.

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