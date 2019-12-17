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На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, виділили гроші на житло

На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, виділили гроші на житло
Дитині, позбавленій батьківського піклування, Тарасу Кузнєцову виділили кошти на придбання власного житла.

Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.

Зазначається, що 12 листопада в райдержадміністрації відбулося засідання комісії з формування пропозицій стосовно потреби у субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2020 році.

Члени комісії розглянули питання щодо забезпечення житлом особи, з числа дітей позбавлених батьківського піклування Тараса Кузнєцова, який перебуває на квартирному обліку у Дернівській сільській раді.

Нині Тарас проживає у Волинському обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (м.Володимир-Волинський).

Відтак, члени комісії вирішили спрямувати кошти держсубвенції у розмірі 386 тисяч гривень на виплату грошової компенсації. Зазначається, що він впродовж року зможе придбати за ці кошти власне житло.


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Теги: гроші, житло, дитина позбавленена батьківського піклування
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