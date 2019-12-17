На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, виділили гроші на житло

Дитині, позбавленій батьківського піклування,виділили кошти на придбання власного житла.Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.Зазначається, що 12 листопада в райдержадміністрації відбулося засідання комісії з формування пропозицій стосовно потреби у субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2020 році.Члени комісії розглянули питання щодо забезпечення житлом особи, з числа дітей позбавлених батьківського піклування Тараса Кузнєцова, який перебуває на квартирному обліку у Дернівській сільській раді.Нині Тарас проживає у Волинському обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (м.Володимир-Волинський).Відтак, члени комісії вирішили спрямувати кошти держсубвенції у розмірі 386 тисяч гривень на виплату грошової компенсації. Зазначається, що він впродовж року зможе придбати за ці кошти власне житло.