Де на Волині будуть відключати світло 13 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-12:00
магазин Максим м. Устилуг вул. Лєвінцова, Ягодинська митниця Міндоходів Митний пост, Музей, Державна екологічна інспекція у Волинській області м.Устилуг вул.Чумовицького, вул.Набережна, вул.Левченка, вул.Лєвінцова
2. КТП-357 13:00-15:00 ТзОВ "П'ятидні"
Бригада с.Тростянка КТП-357
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-203 9:00-16:00 c.Федорівка вул.Володимирська непарна сторона 15-65
4. ПЛ-0,4кВ Л-1,2 від КТП-215 9:00-16:00 с.Суходоли вул.Польва, вул.Незалежності 27-47, 14-50
Горохівський район
1. КТП-287 ПСП Еліта, ДКУ,
Горішненська сільська рада, башня с.Новостав с.Новостав вул.Шкільна
2. КТП-374 с.Новостав вул.Середня
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
Магазин с. Завидів
Дитсадок с.Завидів
ФОП Ковальчук С.Є.
Гімназія с Завидів с. Завидів повністю
2. Л-3 від КТП-25 9:30-15:30 с. Заболотці вул.Молодіжна, вул.Уткіна, вул.І.Франка
Камінь-Каширський район
1. 09:00-16:00
м. Камінь-Каширський
вул.Аеродромна, вул.Осівецька,
вул.Журавлина, вул.Героїв Чорнобиля, пров.Аеродромний, пров.Осівецький, пров.Магістральний,
2. 09:00-17:00
с.Брониця вул.Нероди, Болотна
Ківерцівський район
1. 9:00-16:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-369 9:00-16:00
вул. м.Ківерці
Комунальна,3,4,6,8,9,10,
вул.Холмська ,23-56,
вул.Ів.Франка,29-51 ,30-54
3. ЗТП-407 10:00-15:00
м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-343 9:00-16:00
с. Жорнище – сільрада, церква, АТС
ФОП Булакевич М.Д. - магазин
ФОП Шнит І.В. - магазин с. Жорнище
вул.Центральна,
5. КТП-15 9:00-16:00
с.Клепачів - школа, водонапірна башня
ФОП Шапошніков П.С. - магазин
с.Клепачів
вул.Радянська,буд.65- 102, вул.Молодіжна, буд.1-14а,
Ковельський район
1. 9:00 -17:00
Дубівська сільська рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
СТзОВ "Україна"
ФОП Оніщук В.П
ФОП Гурська А.С
ФОП Синьчук О.А
ФОП Іллюх О.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Свято-Юріївська релігійна громада Української
православної церкви Київського патріархату
ФОП Якимчук О.М
Ф.о. Попіка Л.С
с.Дубове
с.Бахів
2.
ПЛ-10кВ Л.37-03
(ТП№563; ТП№84; ТП№309; ТП№307; ТП№228; ТП№328;)
ПЛ-10кВ Л.100-02
(ТП№301; ТП№370; ТП№308; ТП№302; ТП№303; ТП№305) 9:00 -17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Релігійна громада Святого Миколая Чудотворця УПЦ
ФОП Романюк В.В
Колодяжненська сільська Рада
ФОП Марчук Р.А
Свято-Різдво-Христова релігійна громада УПЦ
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
ТзОВ "Верба-ВВ"
ТзОВ "лайфселл"
ТзОВ "ПОЛІХІМ"
Любитівська сільська Рада
ФОП Тарасюк І.М
ТзОВ"Виробничо-комерційне підприємство" Каскад "
ФОП Шинкарук В.М
Приватне акціонерне товариство "Дубномолоко"
Державне виробничо-торгове підприємство
"Волиньфармпостач"
Селянське –фермерське господарство "Фасти"
Відділ освіти Ковельської районної державної
адміністрації
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Ковельське МТМО с.Колодяжне
с.Любитів
3.
ПЛ-10кВ Л.16-15
(ТП№134; ТП№130; ТП№387; ТП№18; ТП№19; ТП№578; ТП№58; ТП№20; ТП№361; ТП№22)
9:00 -17:00 Голобська селищна рада
4Державна пожежно-рятувальна частина УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ з НС у Волинській області
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
ФОП Вегера С.В
Фермерське господарство "Голобська Дарівка"
ФО Шворак О.В
Голобське споживче товариство
Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ
с.Новий Мосор
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Ковельське міжрайонне управління водного
Господарства
Ф.О. Чапко М.В
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФО Потапчук Ю.В
Володимирович смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Старий Мосир
Локачинський район
1. 9:00-15:00
п-ць Кондратюк магазин с.Марковичі вул.Центральна
2. 9:00-16:00
с.Твориничі вул.Набережна, Миру
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м.Любомль
вул. Незалежності, Хлібна,
1-го травня, Польова
2. 9:00-17:00
Волинська філія Концерну РРТ Базова станція смт.Шацьк, Шацька районна державна адміністрація, Приватне підприємство "Архітектурна майстерня", Шацька дитячо-юнацька спортивна школа смт.Шацьк вул.50-років Перемоги
3. 9:00-17:00
с.Самійличі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м. Нововолинськ: вул. Шахтарська 51-69, 32,34
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4.
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5.
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база.
м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8.
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Стара Гута вул: Поліська, Матвієнка.
2. 10:00-16:00
Сьомаківський лісгосп
с Сьомаки, Рудня, Кукуріки повністю
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний, вул. Паралельна
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-281 Л-3 10:00-16:30 с.Растів
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-171 Л-3 10:00-16:30 ПАТ «Ковельмолоко» - пункт прийому молока, церква с.Маковичі
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-12:00
магазин Максим м. Устилуг вул. Лєвінцова, Ягодинська митниця Міндоходів Митний пост, Музей, Державна екологічна інспекція у Волинській області м.Устилуг вул.Чумовицького, вул.Набережна, вул.Левченка, вул.Лєвінцова
2. КТП-357 13:00-15:00 ТзОВ "П'ятидні"
Бригада с.Тростянка КТП-357
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-203 9:00-16:00 c.Федорівка вул.Володимирська непарна сторона 15-65
4. ПЛ-0,4кВ Л-1,2 від КТП-215 9:00-16:00 с.Суходоли вул.Польва, вул.Незалежності 27-47, 14-50
Горохівський район
1. КТП-287 ПСП Еліта, ДКУ,
Горішненська сільська рада, башня с.Новостав с.Новостав вул.Шкільна
2. КТП-374 с.Новостав вул.Середня
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
Магазин с. Завидів
Дитсадок с.Завидів
ФОП Ковальчук С.Є.
Гімназія с Завидів с. Завидів повністю
2. Л-3 від КТП-25 9:30-15:30 с. Заболотці вул.Молодіжна, вул.Уткіна, вул.І.Франка
Камінь-Каширський район
1. 09:00-16:00
м. Камінь-Каширський
вул.Аеродромна, вул.Осівецька,
вул.Журавлина, вул.Героїв Чорнобиля, пров.Аеродромний, пров.Осівецький, пров.Магістральний,
2. 09:00-17:00
с.Брониця вул.Нероди, Болотна
Ківерцівський район
1. 9:00-16:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-369 9:00-16:00
вул. м.Ківерці
Комунальна,3,4,6,8,9,10,
вул.Холмська ,23-56,
вул.Ів.Франка,29-51 ,30-54
3. ЗТП-407 10:00-15:00
м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-343 9:00-16:00
с. Жорнище – сільрада, церква, АТС
ФОП Булакевич М.Д. - магазин
ФОП Шнит І.В. - магазин с. Жорнище
вул.Центральна,
5. КТП-15 9:00-16:00
с.Клепачів - школа, водонапірна башня
ФОП Шапошніков П.С. - магазин
с.Клепачів
вул.Радянська,буд.65- 102, вул.Молодіжна, буд.1-14а,
Ковельський район
1. 9:00 -17:00
Дубівська сільська рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
СТзОВ "Україна"
ФОП Оніщук В.П
ФОП Гурська А.С
ФОП Синьчук О.А
ФОП Іллюх О.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Свято-Юріївська релігійна громада Української
православної церкви Київського патріархату
ФОП Якимчук О.М
Ф.о. Попіка Л.С
с.Дубове
с.Бахів
2.
ПЛ-10кВ Л.37-03
(ТП№563; ТП№84; ТП№309; ТП№307; ТП№228; ТП№328;)
ПЛ-10кВ Л.100-02
(ТП№301; ТП№370; ТП№308; ТП№302; ТП№303; ТП№305) 9:00 -17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Релігійна громада Святого Миколая Чудотворця УПЦ
ФОП Романюк В.В
Колодяжненська сільська Рада
ФОП Марчук Р.А
Свято-Різдво-Христова релігійна громада УПЦ
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
ТзОВ "Верба-ВВ"
ТзОВ "лайфселл"
ТзОВ "ПОЛІХІМ"
Любитівська сільська Рада
ФОП Тарасюк І.М
ТзОВ"Виробничо-комерційне підприємство" Каскад "
ФОП Шинкарук В.М
Приватне акціонерне товариство "Дубномолоко"
Державне виробничо-торгове підприємство
"Волиньфармпостач"
Селянське –фермерське господарство "Фасти"
Відділ освіти Ковельської районної державної
адміністрації
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Ковельське МТМО с.Колодяжне
с.Любитів
3.
ПЛ-10кВ Л.16-15
(ТП№134; ТП№130; ТП№387; ТП№18; ТП№19; ТП№578; ТП№58; ТП№20; ТП№361; ТП№22)
9:00 -17:00 Голобська селищна рада
4Державна пожежно-рятувальна частина УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ з НС у Волинській області
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
ФОП Вегера С.В
Фермерське господарство "Голобська Дарівка"
ФО Шворак О.В
Голобське споживче товариство
Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ
с.Новий Мосор
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Ковельське міжрайонне управління водного
Господарства
Ф.О. Чапко М.В
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФО Потапчук Ю.В
Володимирович смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Старий Мосир
Локачинський район
1. 9:00-15:00
п-ць Кондратюк магазин с.Марковичі вул.Центральна
2. 9:00-16:00
с.Твориничі вул.Набережна, Миру
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м.Любомль
вул. Незалежності, Хлібна,
1-го травня, Польова
2. 9:00-17:00
Волинська філія Концерну РРТ Базова станція смт.Шацьк, Шацька районна державна адміністрація, Приватне підприємство "Архітектурна майстерня", Шацька дитячо-юнацька спортивна школа смт.Шацьк вул.50-років Перемоги
3. 9:00-17:00
с.Самійличі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м. Нововолинськ: вул. Шахтарська 51-69, 32,34
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4.
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5.
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база.
м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8.
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Стара Гута вул: Поліська, Матвієнка.
2. 10:00-16:00
Сьомаківський лісгосп
с Сьомаки, Рудня, Кукуріки повністю
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний, вул. Паралельна
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-281 Л-3 10:00-16:30 с.Растів
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-171 Л-3 10:00-16:30 ПАТ «Ковельмолоко» - пункт прийому молока, церква с.Маковичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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