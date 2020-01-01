Де на Волині будуть відключати світло 13 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 10:00-12:00магазин Максим м. Устилуг вул. Лєвінцова, Ягодинська митниця Міндоходів Митний пост, Музей, Державна екологічна інспекція у Волинській області м.Устилуг вул.Чумовицького, вул.Набережна, вул.Левченка, вул.Лєвінцова2. КТП-357 13:00-15:00 ТзОВ "П'ятидні"Бригада с.Тростянка КТП-3573. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-203 9:00-16:00 c.Федорівка вул.Володимирська непарна сторона 15-654. ПЛ-0,4кВ Л-1,2 від КТП-215 9:00-16:00 с.Суходоли вул.Польва, вул.Незалежності 27-47, 14-501. КТП-287 ПСП Еліта, ДКУ,Горішненська сільська рада, башня с.Новостав с.Новостав вул.Шкільна2. КТП-374 с.Новостав вул.Середня1. 10:00-16:00Магазин с. ЗавидівДитсадок с.ЗавидівФОП Ковальчук С.Є.Гімназія с Завидів с. Завидів повністю2. Л-3 від КТП-25 9:30-15:30 с. Заболотці вул.Молодіжна, вул.Уткіна, вул.І.Франка1. 09:00-16:00м. Камінь-Каширськийвул.Аеродромна, вул.Осівецька,вул.Журавлина, вул.Героїв Чорнобиля, пров.Аеродромний, пров.Осівецький, пров.Магістральний,2. 09:00-17:00с.Брониця вул.Нероди, Болотна1. 9:00-16:00ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,2. ПЛ-0,4 кВ КТП-369 9:00-16:00вул. м.КіверціКомунальна,3,4,6,8,9,10,вул.Холмська ,23-56,вул.Ів.Франка,29-51 ,30-543. ЗТП-407 10:00-15:00м. Ківерці - школа №3Свято-Покровська УПЦ КП - церкваФОП Дейна І.С. - магазинФОП Пушкін А.Ф. - кузняФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерцівул.Шевченка,буд.15,18,18а, 204. ПЛ-0,4 кВ КТП-343 9:00-16:00с. Жорнище – сільрада, церква, АТСФОП Булакевич М.Д. - магазинФОП Шнит І.В. - магазин с. Жорнищевул.Центральна,5. КТП-15 9:00-16:00с.Клепачів - школа, водонапірна башняФОП Шапошніков П.С. - магазинс.Клепачіввул.Радянська,буд.65- 102, вул.Молодіжна, буд.1-14а,1. 9:00 -17:00Дубівська сільська радаПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"СТзОВ "Україна"ФОП Оніщук В.ПФОП Гурська А.СФОП Синьчук О.АФОП Іллюх О.ВВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Свято-Юріївська релігійна громада Українськоїправославної церкви Київського патріархатуФОП Якимчук О.МФ.о. Попіка Л.Сс.Дубовес.Бахів2.ПЛ-10кВ Л.37-03(ТП№563; ТП№84; ТП№309; ТП№307; ТП№228; ТП№328;)ПЛ-10кВ Л.100-02(ТП№301; ТП№370; ТП№308; ТП№302; ТП№303; ТП№305) 9:00 -17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Релігійна громада Святого Миколая Чудотворця УПЦФОП Романюк В.ВКолодяжненська сільська РадаФОП Марчук Р.АСвято-Різдво-Христова релігійна громада УПЦУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Колодяженської сільської радиТзОВ "Верба-ВВ"ТзОВ "лайфселл"ТзОВ "ПОЛІХІМ"Любитівська сільська РадаФОП Тарасюк І.МТзОВ"Виробничо-комерційне підприємство" Каскад "ФОП Шинкарук В.МПриватне акціонерне товариство "Дубномолоко"Державне виробничо-торгове підприємство"Волиньфармпостач"Селянське –фермерське господарство "Фасти"Відділ освіти Ковельської районної державноїадміністраціїКовельська районна державна лікарня ветеринарної медициниКовельське МТМО с.Колодяжнес.Любитів3.ПЛ-10кВ Л.16-15(ТП№134; ТП№130; ТП№387; ТП№18; ТП№19; ТП№578; ТП№58; ТП№20; ТП№361; ТП№22)9:00 -17:00 Голобська селищна рада4Державна пожежно-рятувальна частина УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИУКРАЇНИ з НС у Волинській областіГолобська селищна радаКовельське МТМОФОП Вегера С.ВФермерське господарство "Голобська Дарівка"ФО Шворак О.ВГолобське споживче товариствоСвято-Михайлівська релігійна громада УПЦс.Новий МосорВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиКовельське міжрайонне управління водногоГосподарстваФ.О. Чапко М.ВСвято-Троїцька релігійна громада УПЦФО Потапчук Ю.ВВолодимирович смт.Голобис.Новий Мосирс.Дарівкас.Старий Мосир1. 9:00-15:00п-ць Кондратюк магазин с.Марковичі вул.Центральна2. 9:00-16:00с.Твориничі вул.Набережна, Миру1. 9:00-17:00м.Любомльвул. Незалежності, Хлібна,1-го травня, Польова2. 9:00-17:00Волинська філія Концерну РРТ Базова станція смт.Шацьк, Шацька районна державна адміністрація, Приватне підприємство "Архітектурна майстерня", Шацька дитячо-юнацька спортивна школа смт.Шацьк вул.50-років Перемоги3. 9:00-17:00с.СамійличіВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00м. Нововолинськ: вул. Шахтарська 51-69, 32,34Вимкнень споживачів не заплановано1.ПЛ-0,4 кВ ТП-5099:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.2.ПЛ-0,4 кВ КТП-669:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)4.ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.5.ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю)с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю)7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база.м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.1. 10:00-16:00с. Стара Гута вул: Поліська, Матвієнка.2. 10:00-16:00Сьомаківський лісгоспс Сьомаки, Рудня, Кукуріки повністю1. ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний, вул. Паралельна2. ПЛ-0,4кВКТП-281 Л-3 10:00-16:30 с.Растів3. ПЛ-0,4кВКТП-171 Л-3 10:00-16:30 ПАТ «Ковельмолоко» - пункт прийому молока, церква с.Маковичі