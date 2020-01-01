Волинський «Фаберже» отримав орден «Патріот України»

Анатолію Бойко вручили найвищу громадську відзнаку – орден «Патріот України».



Як розповів Анатолій Бойко журналістам



Він отримав нагороджувальний лист до ордену “Патріот України”, сам орден, два посвідчення: до медалі “За патріотизм” та значка “Патріота України”.



У зв’язку з карантином урочистостей нагородження не проводили, отримував їх в Луцьку. Номінували на нагородження митця як члени Всеукраїнської спільноти майстрів, в кола яких входять заслужені, народні, визнані Європою та світом творчі особистості, в тому числі і Анатолій Бойко, так і інші всеукраїнські громадські організації.



“На номінацію збирали документи, перевіряли дані про мене з вересня, чи справді я є Почесним громадянином міста, чи справді вручали Медаль за заслуги перед містом…



На жаль, обласна рада у важкий, і не тільки для митців, період карантину, відзначила мене лише грамотою, тоді як міська рада намагається матеріально підтримати, навіть щоб встановити світовий рекорд у мене пішло чимало коштів”, – розповідає Бойко.



За словами Анатолія, наразі він реалізує за доступною ціною частину виробів із колекції, яка зафіксована як світовий рекорд, кожен виріб із якої має відповідний сертифікат та печатку, що засвідчує унікальність виробу, аналогу якому немає у світі. Робить це тому, що хоче працювати над створенням уже нової колекції. Вироби можна придбати, звернувшись у приватні повідомлення на сторінку Анатолія Бойка у фейсбуці.



А зранку 12-го листопада стало відомо, що Анатолію Бойко прийшов сертифікат із Мілану (Італія), який засвідчує його участь у благодійному аукціоні. Майстер надіслав декілька фірмових яєць на аукціон – половину із реалізованих коштів перерахують пораненим бійцям АТО, а половину – онкохворим дітям.



Нагадаємо, 17-го липня, у 50-річчя Анатолія Бойка у Володимирі-Волинському зафіксували його світовий рекорд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го листопада майстру зі світовим визнанням, заслуженому майстру народної творчості України, волинському "Фаберже"вручили найвищу громадську відзнаку – орден «Патріот України».Як розповів Анатолій Бойко журналістам БУГу , орден вручили з нагоди встановлення світового рекорду.Він отримав нагороджувальний лист до ордену “Патріот України”, сам орден, два посвідчення: до медалі “За патріотизм” та значка “Патріота України”.У зв’язку з карантином урочистостей нагородження не проводили, отримував їх в Луцьку. Номінували на нагородження митця як члени Всеукраїнської спільноти майстрів, в кола яких входять заслужені, народні, визнані Європою та світом творчі особистості, в тому числі і Анатолій Бойко, так і інші всеукраїнські громадські організації.“На номінацію збирали документи, перевіряли дані про мене з вересня, чи справді я є Почесним громадянином міста, чи справді вручали Медаль за заслуги перед містом…На жаль, обласна рада у важкий, і не тільки для митців, період карантину, відзначила мене лише грамотою, тоді як міська рада намагається матеріально підтримати, навіть щоб встановити світовий рекорд у мене пішло чимало коштів”, – розповідає Бойко.За словами Анатолія, наразі він реалізує за доступною ціною частину виробів із колекції, яка зафіксована як світовий рекорд, кожен виріб із якої має відповідний сертифікат та печатку, що засвідчує унікальність виробу, аналогу якому немає у світі. Робить це тому, що хоче працювати над створенням уже нової колекції. Вироби можна придбати, звернувшись у приватні повідомлення на сторінку Анатолія Бойка у фейсбуці.А зранку 12-го листопада стало відомо, що Анатолію Бойко прийшов сертифікат із Мілану (Італія), який засвідчує його участь у благодійному аукціоні. Майстер надіслав декілька фірмових яєць на аукціон – половину із реалізованих коштів перерахують пораненим бійцям АТО, а половину – онкохворим дітям.Нагадаємо, 17-го липня, у 50-річчя

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