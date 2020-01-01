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Топ-5 пропозицій від «Інвестора» у листопаді*

Топ-5 пропозицій від «Інвестора» у листопаді*
Для усіх, хто шукає можливість вигідно купити житло в Луцьку чи Ковелі – підбірка найвигідніших пропозицій від Будівельної компанії «Інвестор».

Про це йдеться на сайті Будівельної компанії.

3-КІМНАТНА КВАРТИРА У ЖК «СУПЕРНОВА»

За акційною ціною продаються 3-кімнатні квартири площею 76,13 м2. Ціна – від 17 200 грн/м2 при повній оплаті. Є також різні варіанти відтермінування, максимально – до червня 2023 року.
Топ-5 пропозицій від «Інвестора» у листопаді*

Нагадаємо, 3-кімнатні квартири є лише у сьомому «великому» будинку, який почали зводити на початку цього року. Особливість цього будинку у тому, що тут буде шість під’їздів, а перший поверх запланований під комерцію.

Як у «Супернові» святкували День доброго сусіда можна глянути у відео:


КВАРТИРИ В ЖК «АМСТЕРДАМ» ЗА СТАРОЮ ЦІНОЮ

Лишилося тільки дві квартири за старою ціною у новому ЖК «Амстердам», який «Інвестор» почав будувати у с. Струмівка біля Луцька. Їхня вартість – від 14 999 грн/м2. Відтермінування можливе до грудня 2022 року, перший внесок – від 30%.


«Амстердам» – особливий житловий комплекс з новими підходами до планування квартир, архітектури будівлі, системи охорони та системи опалення, а також – сервісу для майбутніх мешканців.

Детальніше про це можна почитати у статті «БІЛЬШЕ СПАЛЕНЬ, ЖОДНИХ ПАНДУСІВ, СВОЯ КОТЕЛЬНЯ. ЯКИМ БУДЕ НОВИЙ ПРОЕКТ «ІНВЕСТОРА» – ЖК «АМСТЕРДАМ»?

ТАУНХАУСИ «КЛАСИЧНІ» У ЖК «СТРУМОЧОК»

Найпопулярніших таунхаусів площею 135,14 м2 залишилося тільки три. Їхня ціна – від 12 400 грн/м2. Відтермінування можливе до травня 2022 року.
Топ-5 пропозицій від «Інвестора» у листопаді*

Таунхаус має типовий проект, перевірений часом. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.

Хочете дізнатись більше про «Струмочок»? Читайте розповідь-екскурсію нашої менеджери із продажів Олени Радчук: ЯК КУПИТИ ТАУНХАУС У “СТРУМОЧКУ”?

ОСТАННІЙ КОТЕДЖ У ЖК «СТРУМОЧОК»

Лишився тільки один котедж у ЖК «Струмочок». Його площа – 156 м2, ціна – від $ 83 000.
Топ-5 пропозицій від «Інвестора» у листопаді*

Особливість дизайну цих котеджів – просторі кімнати. На другому поверсі простору додає висота кімнат та великі енергоощадні вікна. Є можливість на першому поверсі об’єднати вітальню та кухню, отримавши додаткову кімнату.

Як будується «Cтрумочок» можна переглянути у відеозвіті:



ГОТОВІ КВАРТИРИ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»

У готовому будинку ЖК «Парковий квартал», що в Ковелі, пропонують 2-кімнатні квартири за спеціальною ціною: від 12 000 грн/м2. Площа квартири – 62 м2.
Топ-5 пропозицій від «Інвестора» у листопаді*

Два будинки «Паркового кварталу» уже здані в експлуатацію, наразі будується третій. На першому поверсі цього будинку заплановані комерційні приміщення: магазини, спортклуб, кав’ярню, аптеку тощо, тому у мешканців цього ЖК буде поруч уся необхідна інфраструктура.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?







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Теги: Інвестор, топ-пропозиції, листопад
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