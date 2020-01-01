Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 листопада





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Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.



У Луцьку завтра, 13 листопада, також очікують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області 13 листопада синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.У Луцьку завтра, 13 листопада, також очікують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

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