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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 листопада
У Волинській області 13 листопада синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Луцьку завтра, 13 листопада, також очікують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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