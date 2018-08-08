У Луцьку шукають перевізників на п'ять маршрутів
Сьогодні, 08:23
У Луцьку через конкурс шукатимуть перевізників одразу на 5 автобусних маршрутів загального користування №6, №9, №22а, №23, №37.
Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету Луцькради.
У зв’язку із закінченням терміну дії договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутами №6, 9, 22а, 23 та необхідністю транспортного сполучення з населеними пунктами Прилуцького старостинського округу (маршрут №37) пропонують оголосити конкурс на перевезення пасажирів за вказаними маршрутами.
За маршрутом №9 внесуть зміни в мережу в частині збільшення кількості автобусів на одну одиницю (всього 14). Маршрут №9 розділений на два об’єкти конкурсу. Конкурс оголошується по одному з об’єктів (№84 – договір був укладений на один рік).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету Луцькради.
У зв’язку із закінченням терміну дії договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутами №6, 9, 22а, 23 та необхідністю транспортного сполучення з населеними пунктами Прилуцького старостинського округу (маршрут №37) пропонують оголосити конкурс на перевезення пасажирів за вказаними маршрутами.
За маршрутом №9 внесуть зміни в мережу в частині збільшення кількості автобусів на одну одиницю (всього 14). Маршрут №9 розділений на два об’єкти конкурсу. Конкурс оголошується по одному з об’єктів (№84 – договір був укладений на один рік).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині згорів будинок чоловіка пенсійного віку
Сьогодні, 08:58
В Україні за добу – 11 787 випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:49
У Луцьку шукають перевізників на п'ять маршрутів
Сьогодні, 08:23
Розробка посібника для дошкільнят: вихователька з Волині перемогла у конкурсі від видавництва
Сьогодні, 07:28
У лісі на Волині – унікальна ботанічна пам'ятка природи. ФОТО
Сьогодні, 06:12