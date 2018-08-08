У Луцьку шукають перевізників на п'ять маршрутів





Про це йдеться в



У зв’язку із закінченням терміну дії договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутами №6, 9, 22а, 23 та необхідністю транспортного сполучення з населеними пунктами Прилуцького старостинського округу (маршрут №37) пропонують оголосити конкурс на перевезення пасажирів за вказаними маршрутами.



За маршрутом №9 внесуть зміни в мережу в частині збільшення кількості автобусів на одну одиницю (всього 14). Маршрут №9 розділений на два об’єкти конкурсу. Конкурс оголошується по одному з об’єктів (№84 – договір був укладений на один рік).

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