Лучани зможуть вирішувати усі «комунальні» питання в єдиному центрі





Муніципальний сервісний центр (МСЦ) заснований дочірнім комунальним підприємством КП «Луцькводоканал». Про це



Центр забезпечуватиме розвиток усієї сфери ЖКГ, а також полегшить взаємодію громади з комунальними закладами, пришвидшить якість та оперативність вирішення проблем житлово-комунальної галузі.



Головні переваги та функції МСЦ:

- обслуговування клієнтів усіх комунальних закладів в одному місці;

- індивідуальний підхід до кожного клієнта, комфортне надання послуг у сучасних умовах;

- відповіді на всі питання лучан і консультації щодо діяльності усіх комунальних підприємств Луцька;

- врегулювання проблем, які виникають у мешканців міста у сфері ЖКГ;

- консультації представників Департаменту соціальної політики, оформлення субсидій і соцвиплат тощо;

- подання документів та укладання договорів з комунальними підприємствами;

- звірка рахунків, подача показників лічильників та ін;

- надання суміжних послуг, зокрема опломбування і розпломбування лічильників тощо;

- укладання договорів на постачання газу на вигідніших для лучан умовах із наступного опалювального сезону.



У перспективі планують значно розширити функціоналу, створити єдиний кол-центр, який прийматиме звернення від населення стосовно діяльності всіх комунальних установ та одразу направлятиме отримані запити на виконання.



МСЦ формуватиме конкурентне середовище для розвитку сфери управління будинками на ринку постачання газу та в частині впровадження енергоефективних рішень в житловому секторі.



«Головні принципи діяльності нового центру – зручність, комфорт і високий рівень сервісу, – зазначає директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк. – Коли людина звернеться до консультанта МСЦ, вона не тільки отримає фахові відповіді на всі питання житлово-комунальної сфери. Її звернення одразу будуть спрямовуватися відповідальним структурним підрозділам і оперативно вирішуватися.



Також у Муніципальному сервісному центрі кожен лучанин зможе укладати договори на постачання газу від комунального підприємства на вигідних умовах для населення уже з наступного опалювального періоду, а також переукладати договори з комунальними підприємствами тощо. В цілому кожен клієнт МСЦ відчуватиме, що його проблеми почуті і вирішуються. Він зможе отримувати необхідну інформацію щодо діяльності всіх комунальних закладів у одному місці».



Всіх мешканців Луцької ОТГ запрошують скористатися послугами нового Муніципального сервісного центру, який працюватиме по буднях із 8:00 по 17:00 без перерви на обід у приміщенні бізнес-центру "Директорія" на вулиці Винниченка, 26.

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