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Карантин вихідного дня: ринок у місті на Волині змінює графік роботи

Карантин вихідного дня: ринок у місті на Волині змінює графік роботи
Центральний ринок у Нововолинську, що на вулиці Героїв АТО, у зв’язку із введенням карантину вихідного дня, змінює дні роботи.

Про це інформує БУГ.

Зазначимо, працював ринок завжди три дні на тиждень: четвер, субота та неділя. Як повідомив директор, Ігор Федоришин, визначили інші дні: середа, четвер, п’ятниця.

«В рішенні Кабміну про роботу ринків у «карантинні вихідні» не згадується. Попередньо адміністрацією визначили такий графік. Якщо буде дозволено роботу ринку у вихідні, він може працювати і 5 днів у тиждень», – розповів директор.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 11-го листопада підтримав запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня з 14-го і щонайменше до 30-го листопада.

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Теги: Нововолинськ, ринок, карантин вихідного дня, графік
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