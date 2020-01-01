Карантин вихідного дня: ринок у місті на Волині змінює графік роботи





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Зазначимо, працював ринок завжди три дні на тиждень: четвер, субота та неділя. Як повідомив директор, Ігор Федоришин, визначили інші дні: середа, четвер, п’ятниця.



«В рішенні Кабміну про роботу ринків у «карантинні вихідні» не згадується. Попередньо адміністрацією визначили такий графік. Якщо буде дозволено роботу ринку у вихідні, він може працювати і 5 днів у тиждень», – розповів директор.



Нагадаємо, Кабінет міністрів 11-го листопада підтримав запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня з 14-го і щонайменше до 30-го листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральний ринок у Нововолинську, що на вулиці Героїв АТО, у зв’язку із введенням карантину вихідного дня, змінює дні роботи.Про це інформує БУГ Зазначимо, працював ринок завжди три дні на тиждень: четвер, субота та неділя. Як повідомив директор,, визначили інші дні: середа, четвер, п’ятниця.«В рішенні Кабміну про роботу ринків у «карантинні вихідні» не згадується. Попередньо адміністрацією визначили такий графік. Якщо буде дозволено роботу ринку у вихідні, він може працювати і 5 днів у тиждень», – розповів директор.Нагадаємо, Кабінет міністрів 11-го листопада підтримав запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня з 14-го і щонайменше до 30-го листопада.

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