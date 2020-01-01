вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську чоловік у наркотичному сп'янінні їздив містом

У Нововолинську чоловік у наркотичному сп'янінні їздив містом
У Нововолинську суд покарав чоловіка за керування автівкою в стані наркотичного сп`яніння. Водію доведеться сплатити більше 10 тисяч штрафу. Також його позбавили водійських прав на 1 рік.

Про це йдеться в постанові Нововолинського міського суду, пише БУГ.

Так, 10-го серпня о 05:00 на вулиці Шахтарська у Нововолинську поліцейські зупинили автомобіль «Volkswagen Golf», за кермом якого був чоловік з явними ознаками наркотичного сп`яніння: порушення мови, а зіниці не реагували на світло.

Однак, проходити огляд на стан сп`яніння водій відмовився, чим порушив п.2.5 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.

В суд чоловік не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відтак, суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.

Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, водій, наркотичне сп'яніння, суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня
Сьогодні, 23:26
Волинська лікарня закупила два комплекти апарату ШВЛ
Сьогодні, 22:53
У Нововолинську чоловік у наркотичному сп'янінні їздив містом
Сьогодні, 22:26
На Полтавщині виховательку дитсадка звинуватили у цькуванні 3-річної дитини. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
Карантин вихідного дня: ринок у місті на Волині змінює графік роботи
Сьогодні, 21:36
Схожі новини
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
31 серпень, 04:26
Водій BMW, який збив жінку на переході у Луцьку, заплатить штраф Водій BMW, який збив жінку на переході у Луцьку, заплатить штраф
22 червень, 09:30
На Волині судили водія вантажівки, який їздив п’яним за кермом На Волині судили водія вантажівки, який їздив п’яним за кермом
22 квітень, 20:47
2,96 проміле алкоголю: судили винуватця аварії, який у Нововолинську спричинив ДТП 2,96 проміле алкоголю: судили винуватця аварії, який у Нововолинську спричинив ДТП
05 лютий, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня
Сьогодні, 23:26
 0
Волинська лікарня закупила два комплекти апарату ШВЛ
Сьогодні, 22:53
 0
У Нововолинську чоловік у наркотичному сп'янінні їздив містом
Сьогодні, 22:26
 0
На Полтавщині виховательку дитсадка звинуватили у цькуванні 3-річної дитини. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
 0
Карантин вихідного дня: ринок у місті на Волині змінює графік роботи
Сьогодні, 21:36
 0
Медіа
відео
1/8