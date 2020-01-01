У Нововолинську чоловік у наркотичному сп'янінні їздив містом
Сьогодні, 22:26
У Нововолинську суд покарав чоловіка за керування автівкою в стані наркотичного сп`яніння. Водію доведеться сплатити більше 10 тисяч штрафу. Також його позбавили водійських прав на 1 рік.
Про це йдеться в постанові Нововолинського міського суду, пише БУГ.
Так, 10-го серпня о 05:00 на вулиці Шахтарська у Нововолинську поліцейські зупинили автомобіль «Volkswagen Golf», за кермом якого був чоловік з явними ознаками наркотичного сп`яніння: порушення мови, а зіниці не реагували на світло.
Однак, проходити огляд на стан сп`яніння водій відмовився, чим порушив п.2.5 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.
В суд чоловік не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відтак, суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.
Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
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Про це йдеться в постанові Нововолинського міського суду, пише БУГ.
Так, 10-го серпня о 05:00 на вулиці Шахтарська у Нововолинську поліцейські зупинили автомобіль «Volkswagen Golf», за кермом якого був чоловік з явними ознаками наркотичного сп`яніння: порушення мови, а зіниці не реагували на світло.
Однак, проходити огляд на стан сп`яніння водій відмовився, чим порушив п.2.5 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.
В суд чоловік не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відтак, суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.
Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
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