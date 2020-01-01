У Нововолинську чоловік у наркотичному сп'янінні їздив містом





Про це йдеться в постанові Нововолинського міського суду, пише



Так, 10-го серпня о 05:00 на вулиці Шахтарська у Нововолинську поліцейські зупинили автомобіль «Volkswagen Golf», за кермом якого був чоловік з явними ознаками наркотичного сп`яніння: порушення мови, а зіниці не реагували на світло.



Однак, проходити огляд на стан сп`яніння водій відмовився, чим порушив п.2.5 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.



В суд чоловік не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.



Відтак, суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.



Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську суд покарав чоловіка за керування автівкою в стані наркотичного сп`яніння. Водію доведеться сплатити більше 10 тисяч штрафу. Також його позбавили водійських прав на 1 рік.Про це йдеться в постанові Нововолинського міського суду, пише БУГ Так, 10-го серпня о 05:00 на вулиці Шахтарська у Нововолинську поліцейські зупинили автомобіль «Volkswagen Golf», за кермом якого був чоловік з явними ознаками наркотичного сп`яніння: порушення мови, а зіниці не реагували на світло.Однак, проходити огляд на стан сп`яніння водій відмовився, чим порушив п.2.5 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.В суд чоловік не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.Відтак, суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію