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Волинська лікарня закупила два комплекти апарату ШВЛ

Волинська лікарня закупила два комплекти апарату ШВЛ
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання придбало два комплекти апарату штучної вентиляції легенів марки «HAMILTON-C3».

Про це інформує «Волинь UA».

Згідно договору, який підписав 9 листопада генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер, за два апарати ШВЛ медичний заклад заплатить 2 440 000 гривень.

Кошти мають бути від Національної служби здоров’я України. Строк поставки товару: до 15 грудня 2020 року.

Зображення ілюстративне

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Теги: Ковельське МТМО, апарат ШВЛ
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