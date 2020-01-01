Волинська лікарня закупила два комплекти апарату ШВЛ





Про це інформує



Згідно договору, який підписав 9 листопада генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер, за два апарати ШВЛ медичний заклад заплатить 2 440 000 гривень.



Кошти мають бути від Національної служби здоров’я України. Строк поставки товару: до 15 грудня 2020 року.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання придбало два комплекти апарату штучної вентиляції легенів марки «HAMILTON-C3».Про це інформує «Волинь UA» Згідно договору, який підписав 9 листопада генеральний директор Ковельського МТМО, за два апарати ШВЛ медичний заклад заплатить 2 440 000 гривень.Кошти мають бути від Національної служби здоров’я України. Строк поставки товару: до 15 грудня 2020 року.

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