Волинська лікарня закупила два комплекти апарату ШВЛ
Сьогодні, 22:53
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання придбало два комплекти апарату штучної вентиляції легенів марки «HAMILTON-C3».
Про це інформує «Волинь UA».
Згідно договору, який підписав 9 листопада генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер, за два апарати ШВЛ медичний заклад заплатить 2 440 000 гривень.
Кошти мають бути від Національної служби здоров’я України. Строк поставки товару: до 15 грудня 2020 року.
Зображення ілюстративне
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Про це інформує «Волинь UA».
Згідно договору, який підписав 9 листопада генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер, за два апарати ШВЛ медичний заклад заплатить 2 440 000 гривень.
Кошти мають бути від Національної служби здоров’я України. Строк поставки товару: до 15 грудня 2020 року.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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