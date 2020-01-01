Розробка посібника для дошкільнят: вихователька з Волині перемогла у конкурсі від видавництва





Про це інформують на сайті



Всі бажаючі долучитися до проєкту заповнили мотиваційну анкету, ознайомилися з електронною версією матеріалів комплекту та відповіли на запитання щодо змісту посібників.



Саме змістовні та об’єктивні відповіді стали критеріями відбору переможців.



Конкурс проходив у 3 етапи, 11 листопада опублікували їх імена.



До числа переможців увійшла Жанна Ігорівна Концемал, вихователь старшої групи «Казка» Підгайцівського закладу дошкільної освіти «Малятко».



Як зазначили організатори конкурсу, перемогу здобули ті, хто запропонував цікаві зміни та нововведення в зошитах та альбомах, подав нові ідеї щодо контенту, формату завдань та матеріалів.



За умовами конкурсу, Жанна Концемал, як переможець, отримає безкоштовно для кожного вихованця своєї групи (а їх в неї – 25) комплект «Я буду вправним першачком».



Це чудовий набір для розкриття творчих особистих здібностей дошкільнят, з посібниками, альбомами та додатковими інструментами, які допоможуть дитині з радістю почати свій великий шлях до пізнання світу математики, читання, письма та творчості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Видавництво «Генеза» запросило вихователів зі всієї України, які працюють із дітьми старших груп ЗДО, взяти участь у конкурсі «Будемо вправними першачками!».Про це інформують на сайті Підгайцівської ОТГ Всі бажаючі долучитися до проєкту заповнили мотиваційну анкету, ознайомилися з електронною версією матеріалів комплекту та відповіли на запитання щодо змісту посібників.Саме змістовні та об’єктивні відповіді стали критеріями відбору переможців.Конкурс проходив у 3 етапи, 11 листопада опублікували їх імена.До числа переможців увійшла, вихователь старшої групи «Казка» Підгайцівського закладу дошкільної освіти «Малятко».Як зазначили організатори конкурсу, перемогу здобули ті, хто запропонував цікаві зміни та нововведення в зошитах та альбомах, подав нові ідеї щодо контенту, формату завдань та матеріалів.За умовами конкурсу, Жанна Концемал, як переможець, отримає безкоштовно для кожного вихованця своєї групи (а їх в неї – 25) комплект «Я буду вправним першачком».Це чудовий набір для розкриття творчих особистих здібностей дошкільнят, з посібниками, альбомами та додатковими інструментами, які допоможуть дитині з радістю почати свій великий шлях до пізнання світу математики, читання, письма та творчості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію