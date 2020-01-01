Карантин вихідного дня: повідомли, чи правитимуть в церквах Луцька









Так, у Волинській єпархії Православної церкви України говорять, що поки жодних нових розпоряджень вони не отримували.



«Служимо без змін, з усіма попередніми карантинними обмеженнями. Зараз у нас плинність: людина приходить у храм, побуде на молитві і йде. Немає такого, щоб постійно люди стояли. За правилами, у кожному храмі може бути не більше 20 людей, але це ще залежить від розміру храму», – коментує прессекретар Віталій Собко.



Волинська єпархія Української православної церкви Московського патріархату також каже, що наказу керівництва робити карантинні заходи жорсткішими ще не було.



«Я думаю, будемо дотримуватися всіх тих правил, які нам встановлює законом карантин. Будемо дотримуватися дистанції і так далі. Вже ми випрацювали режим за ці дні», – каже прессекретар єпархії Віктор Аніпко.



За його словами, у різних храмах може одночасно перебувати різна кількість прихожан. Все залежить від площі храму.



Луцький римо-католицький костел цієї неділі ще працюватиме згідно з попередніми обмеженнями.



«Вони впровадили карантин вихідного дня протягом тижня, а ми оголошення робимо на службі у неділю. Тому в цю неділю ми змушені будемо прийняти таку кількість людей, яка прийде, але оголосимо про збільшення кількості мес, аби в загальному було не більше, ніж 20 чоловік. Бо не пускати людей до храму ми не можемо.



Ми вже давно змінили порядок богослужінь. Впровадили додаткові меси, аби обмежити скупчення людей. Наші люди попереджені і знають, що треба дотримуватися соціальної дистанції і носити захисні маски», – пояснює отець Павло Хом’як.



Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів України проголосував за запровадження карантину вихідного дня. Він передбачає посилення обмежень та припинення роботи низки закладів у суботу та неділю.



Як зазначив очільник МОЗ, церквам у містах і селах дозволили не закривати для відвідувачів двері храмів на карантин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцьких церквах не поспішають коментувати формат богослужінь під час карантину вихідного дня. Кажуть, поки чітких інструкцій ніхто не давав, а тому вони дотримуватимуться усіх попередніх обмежень. Конкурент дізнався, як працюватимуть у вихідні 14-15 листопада храми трьох християнських конфесій у місті.Так, у Волинській єпархії Православної церкви України говорять, що поки жодних нових розпоряджень вони не отримували.«Служимо без змін, з усіма попередніми карантинними обмеженнями. Зараз у нас плинність: людина приходить у храм, побуде на молитві і йде. Немає такого, щоб постійно люди стояли. За правилами, у кожному храмі може бути не більше 20 людей, але це ще залежить від розміру храму», – коментує прессекретарВолинська єпархія Української православної церкви Московського патріархату також каже, що наказу керівництва робити карантинні заходи жорсткішими ще не було.«Я думаю, будемо дотримуватися всіх тих правил, які нам встановлює законом карантин. Будемо дотримуватися дистанції і так далі. Вже ми випрацювали режим за ці дні», – каже прессекретар єпархіїЗа його словами, у різних храмах може одночасно перебувати різна кількість прихожан. Все залежить від площі храму.Луцький римо-католицький костел цієї неділі ще працюватиме згідно з попередніми обмеженнями.«Вони впровадили карантин вихідного дня протягом тижня, а ми оголошення робимо на службі у неділю. Тому в цю неділю ми змушені будемо прийняти таку кількість людей, яка прийде, але оголосимо про збільшення кількості мес, аби в загальному було не більше, ніж 20 чоловік. Бо не пускати людей до храму ми не можемо.Ми вже давно змінили порядок богослужінь. Впровадили додаткові меси, аби обмежити скупчення людей. Наші люди попереджені і знають, що треба дотримуватися соціальної дистанції і носити захисні маски», – пояснює отецьНагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів України проголосував за запровадження карантину вихідного дня. Він передбачає посилення обмежень та припинення роботи низки закладів у суботу та неділю.Як зазначив очільник МОЗ, церквам у містах і селах дозволили не закривати для відвідувачів двері храмів на карантин.

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