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«Учитель року – 2021»: директор волинської школи пройшов у другий етап конкурсу

«Учитель року – 2021»: директор волинської школи пройшов у другий етап конкурсу
Директор НВК села Гірники Олександр Ковч пройшов у другий тур всеукраїнського конкурсу серед педагогів.

Про це повідомляє Район.Ратне.

Цього року номінація «Керівник закладу освіти» проходила впродовж двох днів, 10 та 11 листопада, у дистанційному режимі. Бажання взяти участь виявили лише двоє завідувачів філій І-ІІ ступенів сіл Смоляри-Світязькі та Підманове опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Світязький ліцей» Олена Ключук та Олена Герасимук.

Нагадаємо, нещодавно на Ратнівщині стартував зональний етап конкурсу «Учитель року – 2021»

У конкурсі змагалися директори, а саме: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Рудники Маневицького району Валерій Марчук, навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники Ратнівського району Олександр Ковч та навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Конище Ратнівського району Андрій Михалевич.

Члени журі оцінювали конкурсантів щодо знань Закону «Про освіту», педагогіки та психології, управлінської діяльністі, уміння знаходити рішення у різних ситуаціях своєї роботи.

Всі учасники отримали багато позитивних емоцій, досвіду, вміння знаходити рішення під час управлінської діяльності та ще раз перевірили свої знання щодо нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

«Отже, нашу територіальну зону буде представляти у ІІ етапі директор навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники Ратнівського району Олександр Ковч. Побажаємо успіхів колезі! Приємно, що з невеликою різницею у балах від переможця друге місце посіла Олена Ключук, завідувач філії с. Смоляри Світязькі», – зазначають у відділ освіти Шацької РДА.

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Теги: Учитель року, конкурс, директор
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