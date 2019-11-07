«Учитель року – 2021»: директор волинської школи пройшов у другий етап конкурсу

Олександр Ковч пройшов у другий тур всеукраїнського конкурсу серед педагогів.



Про це повідомляє



Цього року номінація «Керівник закладу освіти» проходила впродовж двох днів, 10 та 11 листопада, у дистанційному режимі. Бажання взяти участь виявили лише двоє завідувачів філій І-ІІ ступенів сіл Смоляри-Світязькі та Підманове опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Світязький ліцей» Олена Ключук та Олена Герасимук.



Нагадаємо, нещодавно на Ратнівщині стартував зональний етап конкурсу «Учитель року – 2021»



У конкурсі змагалися директори, а саме: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Рудники Маневицького району Валерій Марчук, навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники Ратнівського району Олександр Ковч та навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Конище Ратнівського району Андрій Михалевич.



Члени журі оцінювали конкурсантів щодо знань Закону «Про освіту», педагогіки та психології, управлінської діяльністі, уміння знаходити рішення у різних ситуаціях своєї роботи.



Всі учасники отримали багато позитивних емоцій, досвіду, вміння знаходити рішення під час управлінської діяльності та ще раз перевірили свої знання щодо нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.



«Отже, нашу територіальну зону буде представляти у ІІ етапі директор навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники Ратнівського району Олександр Ковч. Побажаємо успіхів колезі! Приємно, що з невеликою різницею у балах від переможця друге місце посіла Олена Ключук, завідувач філії с. Смоляри Світязькі», – зазначають у відділ освіти Шацької РДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор НВК села Гірникипройшов у другий тур всеукраїнського конкурсу серед педагогів.Про це повідомляє Район.Ратне Цього року номінація «Керівник закладу освіти» проходила впродовж двох днів, 10 та 11 листопада, у дистанційному режимі. Бажання взяти участь виявили лише двоє завідувачів філій І-ІІ ступенів сіл Смоляри-Світязькі та Підманове опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Світязький ліцей»таНагадаємо, нещодавно на Ратнівщині стартував зональний етап конкурсу «Учитель року – 2021»У конкурсі змагалися директори, а саме: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Рудники Маневицького району, навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники Ратнівського районута навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Конище Ратнівського районуЧлени журі оцінювали конкурсантів щодо знань Закону «Про освіту», педагогіки та психології, управлінської діяльністі, уміння знаходити рішення у різних ситуаціях своєї роботи.Всі учасники отримали багато позитивних емоцій, досвіду, вміння знаходити рішення під час управлінської діяльності та ще раз перевірили свої знання щодо нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.«Отже, нашу територіальну зону буде представляти у ІІ етапі директор навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники Ратнівського району Олександр Ковч. Побажаємо успіхів колезі! Приємно, що з невеликою різницею у балах від переможця друге місце посіла Олена Ключук, завідувач філії с. Смоляри Світязькі», – зазначають у відділ освіти Шацької РДА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію