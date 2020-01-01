В Україні за добу – 11 787 випадків коронавірусу

За минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я"11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників", - зазначив він.За інформацією міністра, за останню добу госпіталізували 1 587 осіб; летальних випадків – 172; одужало – 6 155 осіб; здійснили тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).За весь час пандемії в Україні захворіло 512 652 особи; одужало – 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317; проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.Кількість захворювань у регіонах:м. Київ – 48 646 випадків;Вінницька область – 13 367 випадків;Волинська область – 18 004 випадки;Дніпропетровська область – 19 909 випадків;Донецька область – 16 025 випадків;Житомирська область – 21 138 випадків;Закарпатська область – 18 832 випадки;Запорізька область – 16 811 випадків;Івано-Франківська область – 26 824 випадки;Київська область – 23 103 випадки;Кіровоградська область – 3 501 випадок;Луганська область – 4 940 випадків;Львівська область – 36 000 випадків;Миколаївська область – 11 646 випадків;Одеська область – 31 332 випадки;Полтавська область – 14 327 випадків;Рівненська область – 24 045 випадків;Сумська область – 16 781 випадок;Тернопільська область – 23 012 випадків;Харківська область – 46 137 випадків;Херсонська область – 6 485 випадків;Хмельницька область – 21 954 випадки;Черкаська область – 11 673 випадки;Чернівецька область – 27 140 випадків;Чернігівська область – 11 020 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.