В Україні за добу – 11 787 випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:49
За минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників", - зазначив він.
За інформацією міністра, за останню добу госпіталізували 1 587 осіб; летальних випадків – 172; одужало – 6 155 осіб; здійснили тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).
За весь час пандемії в Україні захворіло 512 652 особи; одужало – 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317; проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 48 646 випадків;
Вінницька область – 13 367 випадків;
Волинська область – 18 004 випадки;
Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
Донецька область – 16 025 випадків;
Житомирська область – 21 138 випадків;
Закарпатська область – 18 832 випадки;
Запорізька область – 16 811 випадків;
Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
Київська область – 23 103 випадки;
Кіровоградська область – 3 501 випадок;
Луганська область – 4 940 випадків;
Львівська область – 36 000 випадків;
Миколаївська область – 11 646 випадків;
Одеська область – 31 332 випадки;
Полтавська область – 14 327 випадків;
Рівненська область – 24 045 випадків;
Сумська область – 16 781 випадок;
Тернопільська область – 23 012 випадків;
Харківська область – 46 137 випадків;
Херсонська область – 6 485 випадків;
Хмельницька область – 21 954 випадки;
Черкаська область – 11 673 випадки;
Чернівецька область – 27 140 випадків;
Чернігівська область – 11 020 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників", - зазначив він.
За інформацією міністра, за останню добу госпіталізували 1 587 осіб; летальних випадків – 172; одужало – 6 155 осіб; здійснили тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).
За весь час пандемії в Україні захворіло 512 652 особи; одужало – 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317; проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 48 646 випадків;
Вінницька область – 13 367 випадків;
Волинська область – 18 004 випадки;
Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
Донецька область – 16 025 випадків;
Житомирська область – 21 138 випадків;
Закарпатська область – 18 832 випадки;
Запорізька область – 16 811 випадків;
Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
Київська область – 23 103 випадки;
Кіровоградська область – 3 501 випадок;
Луганська область – 4 940 випадків;
Львівська область – 36 000 випадків;
Миколаївська область – 11 646 випадків;
Одеська область – 31 332 випадки;
Полтавська область – 14 327 випадків;
Рівненська область – 24 045 випадків;
Сумська область – 16 781 випадок;
Тернопільська область – 23 012 випадків;
Харківська область – 46 137 випадків;
Херсонська область – 6 485 випадків;
Хмельницька область – 21 954 випадки;
Черкаська область – 11 673 випадки;
Чернівецька область – 27 140 випадків;
Чернігівська область – 11 020 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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