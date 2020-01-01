На Волині згорів будинок чоловіка пенсійного віку





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Про подію повідомили о 14:25, і до місця пожежі виїхали рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка, команди місцевої пожежної охорони з сіл Кримно та Дубечне.



Вже о 14:30 перший підрозділ приступив до боротьби з вогнем – на гасіння пожежі подали загалом 2 водяних спеціальних стволи. Пожежу ліквідували о 15:20.



Вогонь знищив 20 м кв покрівлі, веранду, пошкодив перекриття будинку, речі домашнього вжитку та побутову техніку всередині оселі чоловіка пенсійного віку.



Ймовірна причина лиха: недолік конструкції нагрівальних печей.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 листопада, приблизно о 14 годині трапилась пожежа в житловому дерев'яному будинку, розташованому в селі Кримне Старовижівського району.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Про подію повідомили о 14:25, і до місця пожежі виїхали рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка, команди місцевої пожежної охорони з сіл Кримно та Дубечне.Вже о 14:30 перший підрозділ приступив до боротьби з вогнем – на гасіння пожежі подали загалом 2 водяних спеціальних стволи. Пожежу ліквідували о 15:20.Вогонь знищив 20 м кв покрівлі, веранду, пошкодив перекриття будинку, речі домашнього вжитку та побутову техніку всередині оселі чоловіка пенсійного віку.Ймовірна причина лиха: недолік конструкції нагрівальних печей.

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