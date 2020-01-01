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На Волині згорів будинок чоловіка пенсійного віку

На Волині згорів будинок чоловіка пенсійного віку
Учора, 12 листопада, приблизно о 14 годині трапилась пожежа в житловому дерев'яному будинку, розташованому в селі Кримне Старовижівського району.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Про подію повідомили о 14:25, і до місця пожежі виїхали рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка, команди місцевої пожежної охорони з сіл Кримно та Дубечне.

Вже о 14:30 перший підрозділ приступив до боротьби з вогнем – на гасіння пожежі подали загалом 2 водяних спеціальних стволи. Пожежу ліквідували о 15:20.

Вогонь знищив 20 м кв покрівлі, веранду, пошкодив перекриття будинку, речі домашнього вжитку та побутову техніку всередині оселі чоловіка пенсійного віку.

Ймовірна причина лиха: недолік конструкції нагрівальних печей.

Фото ілюстративне

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Теги: пожежа, будинок, Кримне
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