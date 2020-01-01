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Курс валют у Луцьку на 13 листопада

Курс валют у Луцьку на 13 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.33, а продаж – 28.45.

Євро при купівлі становить – 33.28, продажу – 33.4.

Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.42.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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