Курс валют у Луцьку на 13 листопада
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.33, а продаж – 28.45.
Євро при купівлі становить – 33.28, продажу – 33.4.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.28, продажу – 33.4.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві таксі вилетіло на тротуар і збило на смерть двох людей, які стояли на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 09:31
У луцькому салоні краси – день благодійності: виручені за послуги гроші віддадуть на лікування онкохворого хлопчика
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 13 листопада
Сьогодні, 09:08
На Волині згорів будинок чоловіка пенсійного віку
Сьогодні, 08:58
В Україні за добу – 11 787 випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:49