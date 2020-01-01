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У Києві таксі вилетіло на тротуар і збило на смерть двох людей, які стояли на зупинці. ФОТО. ВІДЕО

У Києві таксі вилетіло на тротуар і збило на смерть двох людей, які стояли на зупинці. ФОТО. ВІДЕО
На Окружній дорозі в Києві 13 листопада автомобіль служби таксі Uber збив на зупинці двох людей, ще одного чоловіка затиснуло між авто й кіоском.

Смертельна аварія трапилася навпроти "Електронмашу" приблизно о 08:00 в результаті зіткнення з Нyundai, - пише OBOZREVATEL.

За словами очевидців, після удару таксі вилетіло на тротуар і влетіло в кіоск. Як повідомили у поліції Києва, двоє осіб померли від отриманих у ДТП травм, але вже під час надання медичної допомоги.

Чоловіку, якого затиснуло, допомагали поліцейські, поки чекали рятувальників і швидку.

Інформація про причини ДТП і стан постраждалих уточнювалася, а пізніше правоохоронці підтвердили смерть двох постраждалих в аварії з Uber.

"У Святошинському районі водій таксі UBER не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Hyundai, виїхав на тротуар і наїхав на трьох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Під час надання медичної допомоги двоє постраждалих померли. Проводиться перевірка", – повідомили OBOZREVATEL у столичній поліції.

У Києві таксі вилетіло на тротуар і збило на смерть двох людей, які стояли на зупинці. ФОТО. ВІДЕО
У Києві таксі вилетіло на тротуар і збило на смерть двох людей, які стояли на зупинці. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: таксі, аварія, Київ
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