вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*

У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
У ART-просторі ТРЦ "ПортCity" з 13 листопада – нова виставка художниці Юлії Семич.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тема виставки: «Мить. Швидкість» (змішані техніки/олійний живопис).
Юлія малює з дитинства, проте лише декілька років тому почала захоплюватись автомобілями. Художниця передає форми та бліки так, що картини складно відрізнити від фотографії.

Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами Юлії Семич.

Виставка діятиме щодня з 13 по 26 листопада з 10:00 до 22:00.

Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.

Вхід вільний!
У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, виставка картин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ще виставу зробіть в гастрономі
Відповісти
Вибір редактора
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 400 нових хворих і 8 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:20
У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
Сьогодні, 09:52
У Києві таксі вилетіло на тротуар і збило на смерть двох людей, які стояли на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 09:31
У луцькому салоні краси – день благодійності: виручені за послуги гроші віддадуть на лікування онкохворого хлопчика
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 13 листопада
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
У «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента* У «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*
12 листопад, 17:01
У луцькому «ПортCity» – розваги за пів ціни* У луцькому «ПортCity» – розваги за пів ціни*
12 листопад, 09:50
У «ПортCity» – новий магазин органічних товарів* У «ПортCity» – новий магазин органічних товарів*
11 листопад, 12:06
Знижки до -70%, шоу-програма і подарунки: у ТРЦ «ПортCity» влаштують «чорну п’ятницю»* Знижки до -70%, шоу-програма і подарунки: у ТРЦ «ПортCity» влаштують «чорну п’ятницю»*
09 листопад, 13:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Якщо для порятунку треба бути злим, я буду злим»: волинський нейрохірург, що оперує «безнадійних» дітей
Сьогодні, 10:30
 0
Майже 400 нових хворих і 8 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:20
 0
У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
Сьогодні, 09:52
 0
У Києві таксі вилетіло на тротуар і збило на смерть двох людей, які стояли на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 09:31
 0
У луцькому салоні краси – день благодійності: виручені за послуги гроші віддадуть на лікування онкохворого хлопчика
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8