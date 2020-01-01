Майже 400 нових хворих і 8 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:20
За останню добу на Волині зареєстрували 394 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 369 осіб.
Вісім випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 5, Ківерцівський район – 2, Луцький район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 82, м. Нововолинськ – 29, Володимир-Волинський район – 12, Горохівський район – 11, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 27, Ковельський район – 58, Локачинський район – 12, Любомльський район – 8, Любешівський район – 16, Луцький район – 49, Маневицький район – 24, Ратнівський район – 33, Рожищенський район – 8, Старовижівський район – 6, Турійський район – 9, Шацький район – 1.
Загалом станом на 13 листопада в області зареєстрували 18 004 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 898 у дітей та 1636 у медичних працівників. Одужало 11329 осіб, з них 623 дитини та 1241 медичний працівник. 347 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 13 медиків).
За весь період спостереження в області коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 3955 (в т. ч. 101 летальних)
• Луцький район – 1498 (в т. ч. 28 летальних)
• м. Нововолинськ – 1446 (в т. ч. 30 летальних)
• Володимир-Волинський район – 1621 (в т. ч. 18 летальних)
• Горохівський район – 817 (в т. ч. 16 летальних)
• Іваничівський район – 432 (в т. ч. 10 летальних)
• Камінь-Каширський район – 691 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1694 (в т. ч. 22 летальних)
• Ковельський район – 1580 (в т. ч. 33 летальних)
• Локачинський район – 289 (в т. ч. 1 летальний)
• Любомльський район – 449 (в т. ч. 3 летальних)
• Любешівський район – 685 (в т. ч. 10 летальних)
• Маневицький район – 886 (в т. ч. 18 летальних)
• Ратнівський район – 649 (в т.ч. 17 летальних)
• Рожищенський район – 434 (в т. ч. 14 летальних)
• Старовижівський район – 234 (в т.ч. 6 летальних)
• Турійський район – 473 ( в т. ч. 5 летальний)
• Шацький район – 171 (в т. ч. 4 летальних)
За попередню добу надійшло 394 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 93452 особи. За останню добу обстежили 1529 осіб.
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Вісім випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 5, Ківерцівський район – 2, Луцький район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 82, м. Нововолинськ – 29, Володимир-Волинський район – 12, Горохівський район – 11, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 27, Ковельський район – 58, Локачинський район – 12, Любомльський район – 8, Любешівський район – 16, Луцький район – 49, Маневицький район – 24, Ратнівський район – 33, Рожищенський район – 8, Старовижівський район – 6, Турійський район – 9, Шацький район – 1.
Загалом станом на 13 листопада в області зареєстрували 18 004 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 898 у дітей та 1636 у медичних працівників. Одужало 11329 осіб, з них 623 дитини та 1241 медичний працівник. 347 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 13 медиків).
За весь період спостереження в області коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 3955 (в т. ч. 101 летальних)
• Луцький район – 1498 (в т. ч. 28 летальних)
• м. Нововолинськ – 1446 (в т. ч. 30 летальних)
• Володимир-Волинський район – 1621 (в т. ч. 18 летальних)
• Горохівський район – 817 (в т. ч. 16 летальних)
• Іваничівський район – 432 (в т. ч. 10 летальних)
• Камінь-Каширський район – 691 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1694 (в т. ч. 22 летальних)
• Ковельський район – 1580 (в т. ч. 33 летальних)
• Локачинський район – 289 (в т. ч. 1 летальний)
• Любомльський район – 449 (в т. ч. 3 летальних)
• Любешівський район – 685 (в т. ч. 10 летальних)
• Маневицький район – 886 (в т. ч. 18 летальних)
• Ратнівський район – 649 (в т.ч. 17 летальних)
• Рожищенський район – 434 (в т. ч. 14 летальних)
• Старовижівський район – 234 (в т.ч. 6 летальних)
• Турійський район – 473 ( в т. ч. 5 летальний)
• Шацький район – 171 (в т. ч. 4 летальних)
За попередню добу надійшло 394 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 93452 особи. За останню добу обстежили 1529 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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