На Волині спритники уже незаконно вирубали сосни для новорічних ялинок





Так, під час патрулювання території ОТГ, офіцер громади виявив 4-х осіб, які поза населеними пунктами незаконно рубали сосни, - йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області" у фейсбуці.



Поліцейські встановили, що вирубку здійснювали з метою заготівлі сосен для новорічних ялинок.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції. Вказаний автомобіль вилучили та доставили на штрафмайданчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Люблинецькій громаді Ковельського району виявили незаконну вирубку деревини.Так, під час патрулювання території ОТГ, офіцер громади виявив 4-х осіб, які поза населеними пунктами незаконно рубали сосни, - йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області" у фейсбуці.Поліцейські встановили, що вирубку здійснювали з метою заготівлі сосен для новорічних ялинок.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції. Вказаний автомобіль вилучили та доставили на штрафмайданчик.

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