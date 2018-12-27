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На Волині спритники уже незаконно вирубали сосни для новорічних ялинок

На Волині спритники уже незаконно вирубали сосни для новорічних ялинок
У Люблинецькій громаді Ковельського району виявили незаконну вирубку деревини.

Так, під час патрулювання території ОТГ, офіцер громади виявив 4-х осіб, які поза населеними пунктами незаконно рубали сосни, - йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області" у фейсбуці.

Поліцейські встановили, що вирубку здійснювали з метою заготівлі сосен для новорічних ялинок.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції. Вказаний автомобіль вилучили та доставили на штрафмайданчик.

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Теги: сосни, ялинки
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