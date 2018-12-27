На Волині спритники уже незаконно вирубали сосни для новорічних ялинок
Сьогодні, 10:39
У Люблинецькій громаді Ковельського району виявили незаконну вирубку деревини.
Так, під час патрулювання території ОТГ, офіцер громади виявив 4-х осіб, які поза населеними пунктами незаконно рубали сосни, - йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області" у фейсбуці.
Поліцейські встановили, що вирубку здійснювали з метою заготівлі сосен для новорічних ялинок.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції. Вказаний автомобіль вилучили та доставили на штрафмайданчик.
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Так, під час патрулювання території ОТГ, офіцер громади виявив 4-х осіб, які поза населеними пунктами незаконно рубали сосни, - йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області" у фейсбуці.
Поліцейські встановили, що вирубку здійснювали з метою заготівлі сосен для новорічних ялинок.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції. Вказаний автомобіль вилучили та доставили на штрафмайданчик.
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