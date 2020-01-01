Прикордонники Луцького загону затримали вночі контрабандистів-втікачів

Учора, 12 листопада, військовослужбовці відділу «Рівне» Луцького загону припинили чергову спробу незаконного переміщення сигарет до Польщі.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Оперативні співробітники виявили поблизу держрубежу пакунки, підготовлені до переправлення, та саморобну дерев’яну кладку, за допомогою якої правопорушники долали контрольно-слідову смугу. Самі ж зловмисники, помітивши правоохоронців, вдалися до втечі.В результаті організованих пошукових заходів прикордонники затримали втікачів. Ними виявилися жителі Любомльського району 1982 та 1985 років народження.Правопорушників та тютюнові вироби у кількості 4 800 пачок доставили до прикордонного підрозділу. На громадян складені документи за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Сигарети будуть передані співробітникам митниці.