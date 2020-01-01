вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прикордонники Луцького загону затримали вночі контрабандистів-втікачів

Прикордонники Луцького загону затримали вночі контрабандистів-втікачів
Учора, 12 листопада, військовослужбовці відділу «Рівне» Луцького загону припинили чергову спробу незаконного переміщення сигарет до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Оперативні співробітники виявили поблизу держрубежу пакунки, підготовлені до переправлення, та саморобну дерев’яну кладку, за допомогою якої правопорушники долали контрольно-слідову смугу. Самі ж зловмисники, помітивши правоохоронців, вдалися до втечі.

В результаті організованих пошукових заходів прикордонники затримали втікачів. Ними виявилися жителі Любомльського району 1982 та 1985 років народження.

Правопорушників та тютюнові вироби у кількості 4 800 пачок доставили до прикордонного підрозділу. На громадян складені документи за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Сигарети будуть передані співробітникам митниці.

Прикордонники Луцького загону затримали вночі контрабандистів-втікачів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикордонники, Луцький загін, контрабандисти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни вимагають повернути на маршрут рейсовий автобус «Луцьк – Годомичі»
Сьогодні, 11:23
Волинські лісівники отримали нагороди від Верховної Ради
Сьогодні, 11:06
Прикордонники Луцького загону затримали вночі контрабандистів-втікачів
Сьогодні, 10:40
На Волині спритники уже незаконно вирубали сосни для новорічних ялинок
Сьогодні, 10:39
Майже 400 нових хворих і 8 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
Прикордонники Луцького загону затримали двох контрабандистів, які хотіли переправити цигарки через річку Прикордонники Луцького загону затримали двох контрабандистів, які хотіли переправити цигарки через річку
01 вересень, 13:12
Прикордонники Луцького загону допомогли викрити цигаркових контрабандистів. ФОТО Прикордонники Луцького загону допомогли викрити цигаркових контрабандистів. ФОТО
17 червень, 11:42
На Волині контрабандисти намагалися переправити через річку цигарки до Польщі На Волині контрабандисти намагалися переправити через річку цигарки до Польщі
19 жовтень, 12:15
У прикордонників Луцького загону – «дембель» У прикордонників Луцького загону – «дембель»
01 жовтень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від сьогодні починає курсувати поїзд, який зупиняється на ковельській станції
Сьогодні, 12:03
 0
У польському супермаркеті спіймали трьох українців, які намагались викрасти товари
Сьогодні, 11:47
 0
Волинські патрульні здійснили мрії двох хлопчиків. ФОТО
Сьогодні, 11:42
 0
Волиняни вимагають повернути на маршрут рейсовий автобус «Луцьк – Годомичі»
Сьогодні, 11:23
 0
Волинські лісівники отримали нагороди від Верховної Ради
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8