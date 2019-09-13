Волинські лісівники отримали нагороди від Верховної Ради





Про це повідомляє



Нагороди отримали:

– Берестюк Віктор Петрович, майстер лісу Поліського лісництва ДП «Шацьке УДЛГ»;

– Христич Мирослава Петрівна, головний бухгалтер ДП «Володимир-Волинське ЛМГ»;

– Калюх Світлана Василівна, головний бухгалтер ДП «Маневицьке ЛГ»;

– Онищук Олександр Афонійович, т.в.о. директор ДП «Городоцьке ЛГ».



Зазначимо, ця відзнака надається тим громадянам країни, що зробили вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед українським народом у сприянні становлення та зміцнення України як демократичної, соціальної, правової держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За заслуги перед українським народом волинських лівсівників нагородили грамотами Верховної Ради України.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Нагороди отримали:, майстер лісу Поліського лісництва ДП «Шацьке УДЛГ»;, головний бухгалтер ДП «Володимир-Волинське ЛМГ»;, головний бухгалтер ДП «Маневицьке ЛГ»;, т.в.о. директор ДП «Городоцьке ЛГ».Зазначимо, ця відзнака надається тим громадянам країни, що зробили вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед українським народом у сприянні становлення та зміцнення України як демократичної, соціальної, правової держави.

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