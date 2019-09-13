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Волинські лісівники отримали нагороди від Верховної Ради

Волинські лісівники отримали нагороди від Верховної Ради
За заслуги перед українським народом волинських лівсівників нагородили грамотами Верховної Ради України.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Нагороди отримали:
Берестюк Віктор Петрович, майстер лісу Поліського лісництва ДП «Шацьке УДЛГ»;
Христич Мирослава Петрівна, головний бухгалтер ДП «Володимир-Волинське ЛМГ»;
Калюх Світлана Василівна, головний бухгалтер ДП «Маневицьке ЛГ»;
Онищук Олександр Афонійович, т.в.о. директор ДП «Городоцьке ЛГ».

Зазначимо, ця відзнака надається тим громадянам країни, що зробили вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед українським народом у сприянні становлення та зміцнення України як демократичної, соціальної, правової держави.

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Теги: лісівники, ВР, нагороди
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