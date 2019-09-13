Волинські лісівники отримали нагороди від Верховної Ради
Сьогодні, 11:06
За заслуги перед українським народом волинських лівсівників нагородили грамотами Верховної Ради України.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Нагороди отримали:
– Берестюк Віктор Петрович, майстер лісу Поліського лісництва ДП «Шацьке УДЛГ»;
– Христич Мирослава Петрівна, головний бухгалтер ДП «Володимир-Волинське ЛМГ»;
– Калюх Світлана Василівна, головний бухгалтер ДП «Маневицьке ЛГ»;
– Онищук Олександр Афонійович, т.в.о. директор ДП «Городоцьке ЛГ».
Зазначимо, ця відзнака надається тим громадянам країни, що зробили вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед українським народом у сприянні становлення та зміцнення України як демократичної, соціальної, правової держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Нагороди отримали:
– Берестюк Віктор Петрович, майстер лісу Поліського лісництва ДП «Шацьке УДЛГ»;
– Христич Мирослава Петрівна, головний бухгалтер ДП «Володимир-Волинське ЛМГ»;
– Калюх Світлана Василівна, головний бухгалтер ДП «Маневицьке ЛГ»;
– Онищук Олександр Афонійович, т.в.о. директор ДП «Городоцьке ЛГ».
Зазначимо, ця відзнака надається тим громадянам країни, що зробили вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед українським народом у сприянні становлення та зміцнення України як демократичної, соціальної, правової держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські патрульні здійснили мрії двох хлопчиків. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Волинські лісівники отримали нагороди від Верховної Ради
Сьогодні, 11:06