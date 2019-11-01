Волиняни вимагають повернути на маршрут рейсовий автобус «Луцьк – Годомичі»
Сьогодні, 11:23
Жителі деяких сіл Рожищенського краю нарікають на скасування маршруту «Луцьк – Годомичі», за яким більше не їздить автобус.
З проханням від жителів села Крижівка Рожищенського району і сусідніх сіл виступила постійна пасажирка автобуса Світлана Приймачок, - пише Район.Рожище.
Вона звернулась до посадових осіб, які відповідають за розв'язання цього питання, і особисто до начальниці відділу транспорту Волинської ОДА Наталія Остапкович від імені жителів сіл Рожищенського району, які щоденно доїжджали на роботу і назад саме вказаним маршрутом.
«Змушена шукати правди і хочу Вас запитати: «Де наш автобус по маршруту «Луцьк – Годомичі»? Чи довго нам оббивати пороги, щоб повернути нам цей дуже необхідний для життя рейс. Нам, так само як і Вам, дуже необхідні для життя наші роботи, на які ми не можемо запізнюватись, бо іншого транспорту, крім автобуса «Луцьк – Годомичі», в цей час немає», – пише жінка.
Вона зауважує, що з боку пасажирів цього сполучення ніколи ніяких скарг на перевізника Лісневича В. А. не було, хоч йому доводилось їхати по бездоріжжю і завжди вчасно.
«Нещодавно ми прочитали оголошення про те, що автобус «Луцьк – Смідин» курсує по новому розкладу, а ці два рейси «Луцьк – Смідин» і «Луцьк – Годомичі» багато років здійснювались одним перевізником, то чому жителі сіл Годомичі, Четвертня, Незвір, Луків, Крижівка і т. д. залишились обділеними у своїх потребах. Ми неодноразово звертались особисто до Вас, до голови Волинської ОДА, але отримуємо тільки ваші стандартні відписки», – зазначає Світлана Приймачок.
Жителі сіл готові звертатись навіть до президента, аби тільки повернули їх маршрут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З проханням від жителів села Крижівка Рожищенського району і сусідніх сіл виступила постійна пасажирка автобуса Світлана Приймачок, - пише Район.Рожище.
Вона звернулась до посадових осіб, які відповідають за розв'язання цього питання, і особисто до начальниці відділу транспорту Волинської ОДА Наталія Остапкович від імені жителів сіл Рожищенського району, які щоденно доїжджали на роботу і назад саме вказаним маршрутом.
«Змушена шукати правди і хочу Вас запитати: «Де наш автобус по маршруту «Луцьк – Годомичі»? Чи довго нам оббивати пороги, щоб повернути нам цей дуже необхідний для життя рейс. Нам, так само як і Вам, дуже необхідні для життя наші роботи, на які ми не можемо запізнюватись, бо іншого транспорту, крім автобуса «Луцьк – Годомичі», в цей час немає», – пише жінка.
Вона зауважує, що з боку пасажирів цього сполучення ніколи ніяких скарг на перевізника Лісневича В. А. не було, хоч йому доводилось їхати по бездоріжжю і завжди вчасно.
«Нещодавно ми прочитали оголошення про те, що автобус «Луцьк – Смідин» курсує по новому розкладу, а ці два рейси «Луцьк – Смідин» і «Луцьк – Годомичі» багато років здійснювались одним перевізником, то чому жителі сіл Годомичі, Четвертня, Незвір, Луків, Крижівка і т. д. залишились обділеними у своїх потребах. Ми неодноразово звертались особисто до Вас, до голови Волинської ОДА, але отримуємо тільки ваші стандартні відписки», – зазначає Світлана Приймачок.
Жителі сіл готові звертатись навіть до президента, аби тільки повернули їх маршрут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські патрульні здійснили мрії двох хлопчиків. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Волиняни вимагають повернути на маршрут рейсовий автобус «Луцьк – Годомичі»
Сьогодні, 11:23
Волинські лісівники отримали нагороди від Верховної Ради
Сьогодні, 11:06