Холод – не завада: як у Луцьку будують «карамельний» житловий комплекс. ФОТО*





Будівельники не припиняють трудитися над зведенням «карамельних» багатоповерхівок у період карантину та у холодні осінні дні, ретельно дотримуючись усіх вимог і контролюючи якість робіт. Усе для того, аби майбутні власники могли якомога швидше відчути вигоду від придбання омріяного «свого куточка» у новобудові.



У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися



У багатоповерхівці, що на вулиці Конякіна, 3Б, майстри завершили усі етапи будівництва і облаштували територію довкола. У кожному з помешкань встановили двоконтурні газові котли фірми Vaillant, панельні радіатори, високоякісні енергозберігаючі металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Відтак відмовилися від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Окрім того, усі квартири облаштували вхідними броньованими дверима, аби у «карамельному» будинку було не лише красиво і комфортно, але й безпечно та екологічно, адже основні несучі конструкції у будівлі зводили із червоної цегли, також фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали. Тож щасливі власники осель активно обживають омріяні «квадрати».



Будинок, що розташований на Конякіна, 3В уже не впізнати. Тут фахівці встановили вікна, двері, залили стяжки, завершили штукатурні та фасад. До багатоповерхівки повністю підвели зовнішні комунікації. Триває оздоблення сходових кліток у першій секції, у другій цей процес майже закінчили. Окрім того, у другій секції будинку встановили котли та радіатори, у першій ці роботи розпочали.



У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – уже стоять всі вікна, у першому та другому під'їздах «карамельки» завершили електромонтажні роботи, завершили працювати над покрівлею. Також спеціалісти розпочали штукатурні роботи всередині новобудови, зокрема зробили 8-10 поверхи. Також біля будинків «В» та «Г» облаштували основу під влаштування асфальту та встановили бордюри.



Роботи не вщухають й у двох нових будинках ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Д та 3Ж. У першій секції будинку «Д» майже завершили зведення 7-ого поверху, а в другій 8-ий поверх готовий приблизно на 60 %. У будинку на Конякіна, 3Ж перекрили дві секції «нульового циклу», виконали цегляну кладку 1 поверху та 40 % другого поверху у першій секції. У другій секції триває будівництво першого поверху.



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