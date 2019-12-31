Волинські патрульні здійснили мрії двох хлопчиків. ФОТО





Про це



7-річний Максимко мріяв про поліцейський конструктор, а 15-річний Сашко отримав від патрульних футболку та засоби для заняття боксом, адже хлопець хоче тримати себе у формі для вступу у лави поліції.



Таке здійснення мрій відбулося в рамках благодійного проєкту «Чарівна скриня», який організовує відома у Луцьку благодійниця. Під час заходу здійснилася не одна дитяча мрія із ліцею «Центр освіти», що у смт Сенкевичівка. Для дітей організували справжнє свято із бульбашками, музикою та сміхом.





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