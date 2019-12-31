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Волинські патрульні здійснили мрії двох хлопчиків. ФОТО

Волинські патрульні здійснили мрії двох хлопчиків. ФОТО
Інспектори патрульної поліції Волині здійснили мрії двох хлопчиків, які хочуть стати поліцейськими.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

7-річний Максимко мріяв про поліцейський конструктор, а 15-річний Сашко отримав від патрульних футболку та засоби для заняття боксом, адже хлопець хоче тримати себе у формі для вступу у лави поліції.

Таке здійснення мрій відбулося в рамках благодійного проєкту «Чарівна скриня», який організовує відома у Луцьку благодійниця. Під час заходу здійснилася не одна дитяча мрія із ліцею «Центр освіти», що у смт Сенкевичівка. Для дітей організували справжнє свято із бульбашками, музикою та сміхом.

Волинські патрульні здійснили мрії двох хлопчиків. ФОТО
Волинські патрульні здійснили мрії двох хлопчиків. ФОТО
Волинські патрульні здійснили мрії двох хлопчиків. ФОТО

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Теги: дитячі мрії, патрульні Волині, благодійна акція
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