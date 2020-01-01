У польському супермаркеті спіймали трьох українців, які намагались викрасти товари





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Охоронець магазину після 17:00 спіймав двох жінок та чоловіка на крадіжці продуктів та алкоголю. Одна з українок намагалася винести з магазину, не заплативши, продукти та алкоголь на суму до 25 злотих. За це її оштрафували на 500 злотих.



Такий самий штраф отримала і друга зловмисниця. Вона хотіла винести покупки на суму 176 злотих. А от спійманий чоловік, який не збирався платити за товар на суму майже 101 злотий, вийшов з магазину із штрафом у розмірі 200 злотих.



Поки невідомо, чи одночасне затримання на спробі крадіжок трьох громадян України стало збігом обставин, чи вони діяли групою й спланували це заздалегідь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьох українців спіймали на спробі крадіжки в одному і тому ж супермаркеті “Бєдронка”.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на myregion.pl, інцидент стався у місті Вольштин (Великопольське воєводство).Охоронець магазину після 17:00 спіймав двох жінок та чоловіка на крадіжці продуктів та алкоголю. Одна з українок намагалася винести з магазину, не заплативши, продукти та алкоголь на суму до 25 злотих. За це її оштрафували на 500 злотих.Такий самий штраф отримала і друга зловмисниця. Вона хотіла винести покупки на суму 176 злотих. А от спійманий чоловік, який не збирався платити за товар на суму майже 101 злотий, вийшов з магазину із штрафом у розмірі 200 злотих.Поки невідомо, чи одночасне затримання на спробі крадіжок трьох громадян України стало збігом обставин, чи вони діяли групою й спланували це заздалегідь.

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