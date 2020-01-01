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У польському супермаркеті спіймали трьох українців, які намагались викрасти товари

У польському супермаркеті спіймали трьох українців, які намагались викрасти товари
Трьох українців спіймали на спробі крадіжки в одному і тому ж супермаркеті “Бєдронка”.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на myregion.pl, інцидент стався у місті Вольштин (Великопольське воєводство).

Охоронець магазину після 17:00 спіймав двох жінок та чоловіка на крадіжці продуктів та алкоголю. Одна з українок намагалася винести з магазину, не заплативши, продукти та алкоголь на суму до 25 злотих. За це її оштрафували на 500 злотих.

Такий самий штраф отримала і друга зловмисниця. Вона хотіла винести покупки на суму 176 злотих. А от спійманий чоловік, який не збирався платити за товар на суму майже 101 злотий, вийшов з магазину із штрафом у розмірі 200 злотих.

Поки невідомо, чи одночасне затримання на спробі крадіжок трьох громадян України стало збігом обставин, чи вони діяли групою й спланували це заздалегідь.

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Теги: Польща, українці, магазин
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