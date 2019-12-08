До Дня працівника сільського господарства волинян нагородили державними відзнаками
Сьогодні, 12:19
До Дня працівника сільського господарства, яке в Україні цього року відзначають 15 листопада, волиняни отримали державні нагороди.
Відзнаки вручив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко сьогодні, 13 листопада, інформує пресслужба Волинської ОДА.
Зокрема, указом президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм присвоїли почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» Анатолію Костюку – доглядачеві великої рогатої худоби сільськогосподарського підприємства «Рать».
Окрім того, за значний особистий внесок у забезпечення розвитку агропромислового комплексу, сумлінну працю та високий професіоналізм оголосили подяку прем’єр-міністра України Людмилі Семенюк – старшому диспетчерові ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відзнаки вручив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко сьогодні, 13 листопада, інформує пресслужба Волинської ОДА.
Зокрема, указом президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм присвоїли почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» Анатолію Костюку – доглядачеві великої рогатої худоби сільськогосподарського підприємства «Рать».
Окрім того, за значний особистий внесок у забезпечення розвитку агропромислового комплексу, сумлінну працю та високий професіоналізм оголосили подяку прем’єр-міністра України Людмилі Семенюк – старшому диспетчерові ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині тракторист, який орав поле і пошкодив проїжджу частину дороги, заплатить штраф
Сьогодні, 12:36
До Дня працівника сільського господарства волинян нагородили державними відзнаками
Сьогодні, 12:19