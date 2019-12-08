До Дня працівника сільського господарства волинян нагородили державними відзнаками





Відзнаки вручив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко сьогодні, 13 листопада,



Зокрема, указом президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм присвоїли почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» Анатолію Костюку – доглядачеві великої рогатої худоби сільськогосподарського підприємства «Рать».



Окрім того, за значний особистий внесок у забезпечення розвитку агропромислового комплексу, сумлінну працю та високий професіоналізм оголосили подяку прем’єр-міністра України Людмилі Семенюк – старшому диспетчерові ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Дня працівника сільського господарства, яке в Україні цього року відзначають 15 листопада, волиняни отримали державні нагороди.Відзнаки вручив перший заступник голови облдержадміністраціїсьогодні, 13 листопада, інформує пресслужба Волинської ОДА.Зокрема, указом президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм присвоїли почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України»– доглядачеві великої рогатої худоби сільськогосподарського підприємства «Рать».Окрім того, за значний особистий внесок у забезпечення розвитку агропромислового комплексу, сумлінну працю та високий професіоналізм оголосили подяку прем’єр-міністра України– старшому диспетчерові ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

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