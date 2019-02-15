У Колодяжному руйнується будинок, в якому жила Леся Українка. ВІДЕО





Керівниця Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко розповіла



“Білий” будиночок у Колодяжному збудований понад 120 років тому. Після Другої світової війни його відновили, на території колишнього родинного обійстя Косачів заснували музей. Оксана Важатко каже, що два будинки потребують термінового ремонту.



Другий рік поспіль “білий” і “сірий” будиночки родини Косачів не опалюються. Газова система перебуває в аварійному стані. Газовики заборонили музейникам взимку вмикати опалення. Аби зберегти будиночки взимку працівники музею встановлюють електричні конвектори.



Ольга Чубара, керівниця обласного управління культури каже, що вартість реконструкції двох будинків становить 11 мільйонів гривень. Зі слів посадовиці, проєкт реконструкції подали до Державного Фонду регіонального розвитку.



Уже провели дослідження, склали проєктно-кошторисну документацію для проведення ремонтних робіт.



"Ремонтні роботи в садибі родини Косачів у Колодяжному можуть розпочатися влітку 2021-го року", - розповіла Суспільному Ольга Чубара, керівниця обласного управління культури.



Нагадаємо, 25 лютого року виповниться 150 років від дня народження Лесі Українки. Голова Колодяжненської сільської ради Віталій Кашик на початку липня 2020 року розповідав, що громада готова профінансувати 10% від запланованих робіт у музеї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Колодяжне Ковельського району руйнується будинок, де жила Леся Українка.Керівниця Волинського краєзнавчого музеюрозповіла Суспільному , що реконструкцію обидвох будиночків родини Косачів, ймовірно, розпочнуть за пів року.“Білий” будиночок у Колодяжному збудований понад 120 років тому. Після Другої світової війни його відновили, на території колишнього родинного обійстя Косачів заснували музей. Оксана Важатко каже, що два будинки потребують термінового ремонту.Другий рік поспіль “білий” і “сірий” будиночки родини Косачів не опалюються. Газова система перебуває в аварійному стані. Газовики заборонили музейникам взимку вмикати опалення. Аби зберегти будиночки взимку працівники музею встановлюють електричні конвектори.Ольга Чубара, керівниця обласного управління культури каже, що вартість реконструкції двох будинків становить 11 мільйонів гривень. Зі слів посадовиці, проєкт реконструкції подали до Державного Фонду регіонального розвитку.Уже провели дослідження, склали проєктно-кошторисну документацію для проведення ремонтних робіт."Ремонтні роботи в садибі родини Косачів у Колодяжному можуть розпочатися влітку 2021-го року", - розповіла Суспільному, керівниця обласного управління культури.Нагадаємо, 25 лютого року виповниться 150 років від дня народження Лесі Українки. Голова Колодяжненської сільської ради Віталій Кашик на початку липня 2020 року розповідав, що громада готова профінансувати 10% від запланованих робіт у музеї.

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