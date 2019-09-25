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На Волині тракторист, який орав поле і пошкодив проїжджу частину дороги, заплатить штраф

На Волині тракторист, який орав поле і пошкодив проїжджу частину дороги, заплатить штраф
Мешканець Іваничівщини, здійснюючи оранку паю трактором, переорав узбіччя та пошкодив ділянку дороги. За це суд призначив чоловіку штраф.

Про це йдеться в постанові Іваничівського районного суду, - пише Буг.


Зазначається, що 18-го вересня о 14:00 на автодорозі Локачі-Павлівка чоловік на тракторі Т-40 орав пай і переорав узбіччя та виніс землю і щебінь на проїжджу частину, чим пошкодив дорогу. Своїми діями тракторист порушив п.1,5 ПДР та вчинив правопорушення, передбачене ст. 139 ч. 1 КУпАП.

В судовому засіданні чоловік свою вину не визнав та пояснив, що дійсно того дня здійснював оранку паю, однак узбіччя не переорював. За його словами, з борон плуга випало зілля, яке потрапило на узбіччя, а не на саму проїжджу частину.

Врешті, розглянувши усі матеріали справи, суд визнав тракториста винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень. Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Фото ілюстративне

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Теги: тракторист, штраф, дорога
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