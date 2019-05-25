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Глід, акація, метасеквоя: біля Теремнівських ставків висадили саджанці дерев

Глід, акація, метасеквоя: біля Теремнівських ставків висадили саджанці дерев
Сьогодні, 13 листопада, в рамках акції “Чиста Україна — чиста Земля” лучани висадили дерева на території пам’ятки природи місцевого значення “Теремнівські ставки”.

Про це повідомляє мерії Луцька.

Як розповіла начальник відділу екології міської ради Оксана Лисак, ідея провести озеленення саме цієї території виникла у зв’язку із необхідністю оновити видовий склад старовікових дерев, що відмирають через зміни клімату.

Нові саджанці є нетиповими для Луцька, адже зазвичай поширені на територіях України із теплішим кліматом. Це платан західний, глід, акація, метасеквоя. А на вільних територіях насадження доповнять дубами й березами.

В акції взяли участь структурні підрозділи Луцької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів, міська філія державної установи Центр пробації, а також педагогічні колективи із 23, 19, 10, 18 та 22-ї шкіл.

Закупівлю саджанців профінансували з міського екологічного фонду на суму 230 тис. грн.

Глід, акація, метасеквоя: біля Теремнівських ставків висадили саджанці дерев
Глід, акація, метасеквоя: біля Теремнівських ставків висадили саджанці дерев



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Теги: Теремнівські ставки, саджанці, дерева, акція
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