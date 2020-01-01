Історія перемоги: як лучанин з інвалідністю став батьком двійнят. ВІДЕО





Як вдалося після викидня та безнадійного діагнозу киянці Юлії, прикутій до інвалідного візка, завагітніти? Чому сім років знадобилось Валентину з інвалідністю з Луцька, щоб стати батьком двійнят — про це йдеться в сюжеті



Уляна та Віталій одружилися ще 8 років тому. Увесь цей час вони мріють стати батьками, але мають інвалідність: Уляна впала з мотоцикла, а Віталій невдало пірнув у воду.



"Проблема не тільки психологічна, багато медичних питань, архітектурної недоступності", — каже подружжя.



Поки етап батьківства не настав вони домагалися у забудовника встановлення пандусу в будинку. Нині своїм досвідом діляться в мережі і тренують свої батьківські уміння із домашнім улюбленцем.



Інша героїня — 37-річна Юлія, чотирнадцять років тому травмувалася в ДТП. Упродовж 10 років вона з чоловіком мріяла про власну дитину. Наважилися, коли вже було власне житло, втім, мрія втілилася в життя не одразу.



"Перша вагітність зірвалася на 11-му тижні. Депресія, плакала. Важко було, я працювала з психологом", — пригадує дівчина.



Проте, після втрати лікар заявив, що у пари не вийде народити дитину. Пояснив усе порушеннями в організмі. Відтоді подружжя відвідало багато клінік і нарешті цьогоріч Юлія пішла на довгоочікуване УЗД малюка.



"Для нас це щастя. Вадим плакав, коли дізнався. Плакали разом, що нарешті до цього прийшли", — каже дівчина.



Втім, Юлія зізнається, що має деякі страхи щодо виховання дитини. Проте допомагати їм обіцяють дідусі й бабусі.



"Страхи, як ми будемо справлятись із дитиною. Поки лежить — можна, а коли він буде бігати, повзати... У Вадима теж інвалідність, теж фізичні обмеження, не може нагнутися, щоб взяти щось із підлоги", - зазначає дівчина.



13 років тому Валентин із Луцька потрапив у ДТП, де важко травмувався. Сім років він у шлюбі і увесь час із дружиною докладали зусилля, щоб у них народилося маля. Нині вони мають двійнят — Марійку та Маргаритку.



Тато з інвалідністю каже, що до цього страждав депресією, нині часу на це немає, переробляє й ремонтує авто та допомагає з дітками.



"Треба вдвічі більше жити, працювати, творити, треба дітей виховати, поставити на ноги, виховати з них гідних людей", — зауважує Валентин.



Двійнятам нині 4 місяці. Батьки мріють про власне житло, поки що живуть у мами. Проте впевнені, що заради дітей варто було роками боротися. Нині у їхніх планах — третій, син.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні людям з інвалідністю, щоб стати мамою чи татом, доводиться долати складний шлях: від безнадійних діагнозів і недоступних лікарень до осуду оточення. А такі звичайні й банальні речі, як прогулянка на візку із дитиною для мами, яка теж на візку — часто недоступні мрії.Як вдалося після викидня та безнадійного діагнозу киянці Юлії, прикутій до інвалідного візка, завагітніти? Чому сім років знадобилось Валентину з інвалідністю з Луцька, щоб стати батьком двійнят — про це йдеться в сюжеті ТСН. Уляна та Віталій одружилися ще 8 років тому. Увесь цей час вони мріють стати батьками, але мають інвалідність: Уляна впала з мотоцикла, а Віталій невдало пірнув у воду."Проблема не тільки психологічна, багато медичних питань, архітектурної недоступності", — каже подружжя.Поки етап батьківства не настав вони домагалися у забудовника встановлення пандусу в будинку. Нині своїм досвідом діляться в мережі і тренують свої батьківські уміння із домашнім улюбленцем.Інша героїня — 37-річна Юлія, чотирнадцять років тому травмувалася в ДТП. Упродовж 10 років вона з чоловіком мріяла про власну дитину. Наважилися, коли вже було власне житло, втім, мрія втілилася в життя не одразу."Перша вагітність зірвалася на 11-му тижні. Депресія, плакала. Важко було, я працювала з психологом", — пригадує дівчина.Проте, після втрати лікар заявив, що у пари не вийде народити дитину. Пояснив усе порушеннями в організмі. Відтоді подружжя відвідало багато клінік і нарешті цьогоріч Юлія пішла на довгоочікуване УЗД малюка."Для нас це щастя. Вадим плакав, коли дізнався. Плакали разом, що нарешті до цього прийшли", — каже дівчина.Втім, Юлія зізнається, що має деякі страхи щодо виховання дитини. Проте допомагати їм обіцяють дідусі й бабусі."Страхи, як ми будемо справлятись із дитиною. Поки лежить — можна, а коли він буде бігати, повзати... У Вадима теж інвалідність, теж фізичні обмеження, не може нагнутися, щоб взяти щось із підлоги", - зазначає дівчина.13 років тому Валентин із Луцька потрапив у ДТП, де важко травмувався. Сім років він у шлюбі і увесь час із дружиною докладали зусилля, щоб у них народилося маля. Нині вони мають двійнят — Марійку та Маргаритку.Тато з інвалідністю каже, що до цього страждав депресією, нині часу на це немає, переробляє й ремонтує авто та допомагає з дітками."Треба вдвічі більше жити, працювати, творити, треба дітей виховати, поставити на ноги, виховати з них гідних людей", — зауважує Валентин.Двійнятам нині 4 місяці. Батьки мріють про власне житло, поки що живуть у мами. Проте впевнені, що заради дітей варто було роками боротися. Нині у їхніх планах — третій, син.

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