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Скільки лучани платитимуть за опалення у жовтні

Скільки лучани платитимуть за опалення у жовтні
Стало відомо, скільки лучани платитимуть за опалення в жовтні.

ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у жовтні 2020 року в розмірі 11,86 грн за кв.м, - йдеться на офіційному сайті відомства.

Так, середня фактична температура зовнішнього повітря в жовтні 2020 року склала +9,04ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).

Чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв. метр у місяць, який затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 777-1 від 30.11.2018.

Нарахування з’являться в касах від сьогодні, 13 листопада.

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Теги: жовтень, опалення
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