Скільки лучани платитимуть за опалення у жовтні

Стало відомо, скільки лучани платитимуть за опалення в жовтні.ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у жовтні 2020 року в розмірі 11,86 грн за кв.м, - йдеться на офіційному сайті відомства.Так, середня фактична температура зовнішнього повітря в жовтні 2020 року склала +9,04ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).Чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв. метр у місяць, який затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 777-1 від 30.11.2018.Нарахування з’являться в касах від сьогодні, 13 листопада.