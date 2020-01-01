вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть лучанина-«масона», який торгував міністерськими посадами за величезні гроші

Судитимуть лучанина-«масона», який торгував міністерськими посадами за величезні гроші
Лідер Демократичної партії Іван Братченя, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів США, постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Нагадаємо, спритника затримали 03 липня 2020 року на Волині під час одержання коштів - 200 000 доларів США.

У таку суму шахрай, який хизувався приналежністю до "масонів" та знайомствами серед політичної еліти України та бізнесових кіл, оцінив своє сприяння в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету міністрів України.

Слідство встановило також, що у травні 2016 року він "продав" ще дві високих посади за 285 000 доларів США. Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів чоловік постане перед судом.

Зауважимо, що за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах санкцією ч.4 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, лучанин-масон, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській лікарні для хворих на коронавірус встановлять кисневу станцію
Сьогодні, 15:12
У луцькому «політесі» продовжили дистанційне навчання
Сьогодні, 14:41
Судитимуть лучанина-«масона», який торгував міністерськими посадами за величезні гроші
Сьогодні, 14:24
Скільки лучани платитимуть за опалення у жовтні
Сьогодні, 14:21
Історія перемоги: як лучанин з інвалідністю став батьком двійнят. ВІДЕО
Сьогодні, 13:54
Схожі новини
На Волині керівник двох підприємств хотів за гроші вирішити питання з перевірками аудитслужби На Волині керівник двох підприємств хотів за гроші вирішити питання з перевірками аудитслужби
30 жовтень, 08:20
І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія
12 жовтень, 20:30
Взяли під варту волинянина, який намагався за 1000 доларів підкупити слідчого Взяли під варту волинянина, який намагався за 1000 доларів підкупити слідчого
05 жовтень, 15:16
Під Луцьком водій, який перевозив деревину без документів, хотів відкупитись від поліцейських Під Луцьком водій, який перевозив деревину без документів, хотів відкупитись від поліцейських
01 жовтень, 08:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні для хворих на коронавірус встановлять кисневу станцію
Сьогодні, 15:12
 0
У луцькому «політесі» продовжили дистанційне навчання
Сьогодні, 14:41
 0
Судитимуть лучанина-«масона», який торгував міністерськими посадами за величезні гроші
Сьогодні, 14:24
 0
Скільки лучани платитимуть за опалення у жовтні
Сьогодні, 14:21
 0
Історія перемоги: як лучанин з інвалідністю став батьком двійнят. ВІДЕО
Сьогодні, 13:54
 0
Медіа
відео
1/8