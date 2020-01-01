Судитимуть лучанина-«масона», який торгував міністерськими посадами за величезні гроші
Сьогодні, 14:24
Лідер Демократичної партії Іван Братченя, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів США, постане перед судом.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Нагадаємо, спритника затримали 03 липня 2020 року на Волині під час одержання коштів - 200 000 доларів США.
У таку суму шахрай, який хизувався приналежністю до "масонів" та знайомствами серед політичної еліти України та бізнесових кіл, оцінив своє сприяння в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету міністрів України.
Слідство встановило також, що у травні 2016 року він "продав" ще дві високих посади за 285 000 доларів США. Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів чоловік постане перед судом.
Зауважимо, що за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах санкцією ч.4 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Нагадаємо, спритника затримали 03 липня 2020 року на Волині під час одержання коштів - 200 000 доларів США.
У таку суму шахрай, який хизувався приналежністю до "масонів" та знайомствами серед політичної еліти України та бізнесових кіл, оцінив своє сприяння в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету міністрів України.
Слідство встановило також, що у травні 2016 року він "продав" ще дві високих посади за 285 000 доларів США. Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів чоловік постане перед судом.
Зауважимо, що за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах санкцією ч.4 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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