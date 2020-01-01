У рейсовому автобусі, який прямував з Луцька в Італію, знайшли контрабанду. ФОТО
Сьогодні, 15:24
Чималу кількість тютюнових виробів намагався 12 листопада перемістити до Італії 60-річний українець.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці у фейсбуці.
Після прибуття рейсового автобуса сполученням «Луцьк – Л'Аквіла (Італія)» у пункт пропуску «Тиса» транспортний засіб скерували на перевірку. У ході огляду прикордонники спільно з митниками помітили ознаки втручання у конструктивні порожнини салону. Відтак, правоохоронці вирішили поглиблено перевірити місця можливих сховків і в ході огляду виявили 310 пачок сигарет різних марок. Їх приховали від контролю у конструктивних порожнинах над місцем водія та над сидіннями пасажирів.
Після завершення необхідних процесуальних заходів тютюнові вироби вилучили у відповідності до чинного законодавства. Їх сума оцінки склала майже 18 тисяч гривень.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці у фейсбуці.
Після прибуття рейсового автобуса сполученням «Луцьк – Л'Аквіла (Італія)» у пункт пропуску «Тиса» транспортний засіб скерували на перевірку. У ході огляду прикордонники спільно з митниками помітили ознаки втручання у конструктивні порожнини салону. Відтак, правоохоронці вирішили поглиблено перевірити місця можливих сховків і в ході огляду виявили 310 пачок сигарет різних марок. Їх приховали від контролю у конструктивних порожнинах над місцем водія та над сидіннями пасажирів.
Після завершення необхідних процесуальних заходів тютюнові вироби вилучили у відповідності до чинного законодавства. Їх сума оцінки склала майже 18 тисяч гривень.
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Коментарі 1
Оце то контрабанда. На 600 євро. Мабуть за білет до Італії хотів розрахуватись. Мексиканські наркобарони познімали свої сомбреро від такої контрабанди. :)
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