Спіймали волинянина, який забирав на пошті посилку з наркотиками

Волинські поліцейські виявили двох чоловіків з наркотиками.28-річного любомльчанина, який тільки отримав посилку в одному з поштових відділень Ковеля, 12 листопада близько 18 години зупинили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з дільничним офіцером поліції, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За словами чоловіка, він забрав на пошті запчастини для автомобіля, проте під час огляду відправлення поліцейські виявили поліетиленовий пакетик із речовиною, зовні схожою на амфетамін.Цього ж дня близько опівночі патрульні поліцейські у Луцьку виявили 29-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці. Під час складання адмінматеріалів щодо порушення правил дорожнього руху поліцейські помітили, що чоловік дивно поводиться та явно нервує, а при поверхневому огляді у порушника виявили пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.Заборонені речовини правоохоронці вилучили та направили на відповідні експертизи.За двома фактами наркозлочинів слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Досудове розслідування триває.