Синоптик розповіла, де в Україні очікують мокрий сніг
Сьогодні, 15:51
14-15 листопада в Україні переважатиме антициклон. І лише на Півночі атмосферний фронт принесе невеликий дощ і подекуди навіть з мокрим снігом.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, температура повітря буде прохолодною: вночі -3+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на північному сході +2+5 градусів. На Закарпатті та в Криму +9+13 градусів.
У Києві в суботу та неділю буде хмарно. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, температура повітря буде прохолодною: вночі -3+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на північному сході +2+5 градусів. На Закарпатті та в Криму +9+13 градусів.
У Києві в суботу та неділю буде хмарно. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів.
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