Синоптик розповіла, де в Україні очікують мокрий сніг

14-15 листопада в Україні переважатиме антициклон. І лише на Півночі атмосферний фронт принесе невеликий дощ і подекуди навіть з мокрим снігом.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, температура повітря буде прохолодною: вночі -3+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на північному сході +2+5 градусів. На Закарпатті та в Криму +9+13 градусів.У Києві в суботу та неділю буде хмарно. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів.