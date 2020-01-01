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Повідомили, як у ВНУ імені Лесі Українки відбуватиметься навчання

Повідомили, як у ВНУ імені Лесі Українки відбуватиметься навчання
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки з 16 листопада до ЗО листопада навчання відбуватиметься за змішаною формою.

Про це йдеться у відповідному наказі, опублікованому на сайті Лесиного вишу.

Зокрема, у документі йдеться, що в очній формі проводити навчання, які передбачають використання предметних або спеціалізованих аудиторій та приміщень, оснащених спеціалізованим обладнанням.
Забороняється відвідування навчальних занять здобувачами вищої освіти групами кількістю більш як 20 осіб. Також забороняється проводити масові заходи за участю більш ніж 20 осіб-учасників освітнього процесу на факультетах/інститутах.

Усіх учасників освітнього процесу просять дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки під час перебування у навчальних корпусах.

Нагадаємо, у Луцькому національному технічному університеті вирішили продовжити дистанційне навчання до 1 грудня.

Повідомили, як у ВНУ імені Лесі Українки відбуватиметься навчання
Повідомили, як у ВНУ імені Лесі Українки відбуватиметься навчання

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Теги: ВНУ імені Лесі Українки, навчання, карантин
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