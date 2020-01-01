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Луцькрада в суді оскаржуватиме постанову Кабміну про карантин вихідного дня

Луцькрада в суді оскаржуватиме постанову Кабміну про карантин вихідного дня
Луцька міська рада продовжує шукати можливості для того, щоб у місті в законний спосіб уникнути карантину вихідного дня та дати підприємцям і підприємствам нормально працювати, а лучанам нормально жити й задовольняти свої потреби в різних галузях життєдіяльності.

Міська рада не приймала жодних додаткових обмежувальних рішень, повідомляють на сайті мерії.

Додають також, що Луцька міська рада готує до подання позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування постанови про карантин вихідного дня як такої, що суперечить чинному законодавству та Конституції України й суттєво порушує права підприємців та підприємств.

Сьогодні секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт направив листи начальнику Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрію Крошку та начальнику Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Андрію Крутню, у яких закликав не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності підприємців та підприємств у випадку порушення ними постанови Кабінету Міністрів України щодо карантину вихідного дня.

Нагадаємо, 11 листопада у нашому місті відбулася акція проти карантину вихідного дня, на яку вийшло більше тисячі представників ресторанного, торгівельного господарства та сфери надання послуг, що становлять вагому частку малого та середнього бізнесу міста.

У Луцькражі вважають, що запроваджений урядом карантин вихідного дня призведе до серйозних збитків і проблем для бізнесу й так виснаженого першою хвилею обмежень. Разом з тим, ефективність такого обмежувального заходу у зниженні захворюваності на COVID-19 є доволі сумнівною.



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Теги: карантин вихідного дня, Луцьк, суд, позов
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