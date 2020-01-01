Небайдужий чоловік «здав» луцьким патрульним п’яного водія

У Луцьку зловили п'яного водія.Інформують, що ввечері луцьким патрульним надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що проспектом Перемоги рухається автомобіль Peugeot, водій якого порушує ПДР. На думку заявника, водій міг бути в стані сп’яніння, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Поліцейські виїхали за вказаною адресою і виявили транспортний засіб, на який вказував заявник. У водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.Із результатом тесту, який керманич пройшов на місці події, він не погодився, однак висновок лікаря показав, що водій дійсно знаходився у стані алкогольного сп’яніння.У результаті на водія склали адмінматеріали за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).