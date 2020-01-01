Небайдужий чоловік «здав» луцьким патрульним п’яного водія
Сьогодні, 17:00
У Луцьку зловили п'яного водія.
Інформують, що ввечері луцьким патрульним надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що проспектом Перемоги рухається автомобіль Peugeot, водій якого порушує ПДР. На думку заявника, водій міг бути в стані сп’яніння, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Поліцейські виїхали за вказаною адресою і виявили транспортний засіб, на який вказував заявник. У водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Із результатом тесту, який керманич пройшов на місці події, він не погодився, однак висновок лікаря показав, що водій дійсно знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
У результаті на водія склали адмінматеріали за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).
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Інформують, що ввечері луцьким патрульним надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що проспектом Перемоги рухається автомобіль Peugeot, водій якого порушує ПДР. На думку заявника, водій міг бути в стані сп’яніння, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Поліцейські виїхали за вказаною адресою і виявили транспортний засіб, на який вказував заявник. У водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Із результатом тесту, який керманич пройшов на місці події, він не погодився, однак висновок лікаря показав, що водій дійсно знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
У результаті на водія склали адмінматеріали за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).
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