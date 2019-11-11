У Луцьку шукають донорів із 2+ групою крові





Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.



"Маємо потребу в донорах з 2+ групою крові. Хто хоче врятувати життя хворим - відгукуйтесь!"- йдется у дописі.



Контактний номер телефону: 095-203-53-00.





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