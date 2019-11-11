У Луцьку шукають донорів із 2+ групою крові
Сьогодні, 17:49
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для хворих.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Маємо потребу в донорах з 2+ групою крові. Хто хоче врятувати життя хворим - відгукуйтесь!"- йдется у дописі.
Контактний номер телефону: 095-203-53-00.
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Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Маємо потребу в донорах з 2+ групою крові. Хто хоче врятувати життя хворим - відгукуйтесь!"- йдется у дописі.
Контактний номер телефону: 095-203-53-00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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