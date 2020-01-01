Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 14 листопада





Про це



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 5-10º тепла.



У Луцьку 14 листопада очікується хмарна погода і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 7-9º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волиснькій області у суботу, 14 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 5-10º тепла.У Луцьку 14 листопада очікується хмарна погода і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 7-9º тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію