Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
У Волиснькій області у суботу, 14 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 5-10º тепла.
У Луцьку 14 листопада очікується хмарна погода і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 7-9º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 5-10º тепла.
У Луцьку 14 листопада очікується хмарна погода і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 7-9º тепла.
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