вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 14 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 14 листопада
У Волиснькій області у суботу, 14 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 5-10º тепла.

У Луцьку 14 листопада очікується хмарна погода і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 7-9º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У години пік луцькі маршрутки не беруть приблизно 70% пасажирів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:51
Мріяла з дитинства: 20-річна волинянка замість сцени обрала військову службу
Сьогодні, 20:19
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
У Колодяжному руйнується будинок, в якому жила Леся Українка. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
Померла працівник луцького коледжу
Сьогодні, 18:51
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 листопада
12 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 листопада
11 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 листопада
10 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 листопада
09 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У години пік луцькі маршрутки не беруть приблизно 70% пасажирів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:51
 0
Мріяла з дитинства: 20-річна волинянка замість сцени обрала військову службу
Сьогодні, 20:19
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У Колодяжному руйнується будинок, в якому жила Леся Українка. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
 0
Померла працівник луцького коледжу
Сьогодні, 18:51
 0
Медіа
відео
1/8