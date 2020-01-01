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У години пік луцькі маршрутки не беруть приблизно 70% пасажирів. ВІДЕО

У години пік луцькі маршрутки не беруть приблизно 70% пасажирів. ВІДЕО
У Луцьку зранку та ввечері водії громадського транспорту не беруть близько 70% пасажирів, які стоять на проміжних зупинках.

Про розповів Суспільному водій маршрутки Руслан Бень.

13 листопада на рейс зранку у Луцьку виїхали 190 машин, з яких - 40 тролейбусів, 150 автобусів. Збільшити кількість машин управління транспорту міста немає можливості, - говорить начальник міського управління транспорту Володимир Степанов.

В години пік на зупинці біля ринку, на 33-ому мікрорайоні - черга. Нагадаємо, за постановою Кабміну від 22 липня, кількість людей у транспорті має не перевищувати кількість сидячих місць. Пасажирів у громадський транспорт пускають, лише якщо у салоні є вільні "сидячі".

Тих водіїв, які порушують норму і беруть у салон більше пасажирів ніж дозволив уряд - штрафують. Водій Володимир Свинчук розповів, що працювати стало важко: "Говориш, кричиш, люди не реагують. Штрафують лише водіїв, якби ще штрафували тих людей, які хочуть стояти – було б легше".

Нагадаємо, минулого тижня Луцькрада звернулася до Кабінету міністрів, щоб дозволили возити 75% від загальної пасажиромісткості. Адже салони транспортних засобів досить місткі. Термін поїздки пасажира 10-15 хв, як кажуть медики, за цей час не можна заразитися. Нині, каже Володимир Степанов, чекають відповіді.

У поліції не обмежуються складанням адміністративних матеріалів, направляють в органи місцевого самоврядування листи з повідомленням, що необхідно провести профілактичні заходи серед перевізників, - каже начальник патрульної поліції області Андрій Крутень.

Загалом за час карантинних обмежень патрульні склали 91 протокол на водіїв транспортних засобів.


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Теги: карантин, Луцьк, громадський транспорт
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