У години пік луцькі маршрутки не беруть приблизно 70% пасажирів. ВІДЕО





Про розповів Руслан Бень.



13 листопада на рейс зранку у Луцьку виїхали 190 машин, з яких - 40 тролейбусів, 150 автобусів. Збільшити кількість машин управління транспорту міста немає можливості, - говорить начальник міського управління транспорту Володимир Степанов.



В години пік на зупинці біля ринку, на 33-ому мікрорайоні - черга. Нагадаємо, за постановою Кабміну від 22 липня, кількість людей у транспорті має не перевищувати кількість сидячих місць. Пасажирів у громадський транспорт пускають, лише якщо у салоні є вільні "сидячі".



Тих водіїв, які порушують норму і беруть у салон більше пасажирів ніж дозволив уряд - штрафують. Водій Володимир Свинчук розповів, що працювати стало важко: "Говориш, кричиш, люди не реагують. Штрафують лише водіїв, якби ще штрафували тих людей, які хочуть стояти – було б легше".



Нагадаємо, минулого тижня Луцькрада звернулася до Кабінету міністрів, щоб дозволили возити 75% від загальної пасажиромісткості. Адже салони транспортних засобів досить місткі. Термін поїздки пасажира 10-15 хв, як кажуть медики, за цей час не можна заразитися. Нині, каже Володимир Степанов, чекають відповіді.



У поліції не обмежуються складанням адміністративних матеріалів, направляють в органи місцевого самоврядування листи з повідомленням, що необхідно провести профілактичні заходи серед перевізників, - каже начальник патрульної поліції області Андрій Крутень.



Загалом за час карантинних обмежень патрульні склали 91 протокол на водіїв транспортних засобів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зранку та ввечері водії громадського транспорту не беруть близько 70% пасажирів, які стоять на проміжних зупинках.Про розповів Суспільному водій маршрутки13 листопада на рейс зранку у Луцьку виїхали 190 машин, з яких - 40 тролейбусів, 150 автобусів. Збільшити кількість машин управління транспорту міста немає можливості, - говорить начальник міського управління транспортуВ години пік на зупинці біля ринку, на 33-ому мікрорайоні - черга. Нагадаємо, за постановою Кабміну від 22 липня, кількість людей у транспорті має не перевищувати кількість сидячих місць. Пасажирів у громадський транспорт пускають, лише якщо у салоні є вільні "сидячі".Тих водіїв, які порушують норму і беруть у салон більше пасажирів ніж дозволив уряд - штрафують. Водій Володимир Свинчук розповів, що працювати стало важко: "Говориш, кричиш, люди не реагують. Штрафують лише водіїв, якби ще штрафували тих людей, які хочуть стояти – було б легше".Нагадаємо, минулого тижня ЛуцькрадаАдже салони транспортних засобів досить місткі. Термін поїздки пасажира 10-15 хв, як кажуть медики, за цей час не можна заразитися. Нині, каже Володимир Степанов, чекають відповіді.У поліції не обмежуються складанням адміністративних матеріалів, направляють в органи місцевого самоврядування листи з повідомленням, що необхідно провести профілактичні заходи серед перевізників, - каже начальник патрульної поліції областіЗагалом за час карантинних обмежень патрульні склали 91 протокол на водіїв транспортних засобів.

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