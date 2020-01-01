Волинські школярі допомогли лісівникам підготувати до зими фруктовий сад. ФОТО

12 листопада вихованці шкільних лісництв, учні Цуманської та Берестянської ЗЗСО І-ІІІ ст. та їхні керівники, інженер охорони та захисту лісуДП «Цуманське ЛГ» завітали до Лісівничого молодіжного центру, який діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ».Діти не лише мали можливість відвідати цікаві місця воротнівського лісу, а й допомогли підготувати до зими фруктовий сад, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.Спочатку керівник-координатор молодіжного центрупровела пізнавальну та цікаву екскурсію. Учні шкільних лісництв побували у школах-студіях, які розміщені під відкритим небом: це і школа лісового лікаря, і лісового дизайнера, садівника, пасічника, мисливця. Відвідали вольєр для напіввільного утримання тварин, де зараз оселилися дикі кабани, побачили численні зони відпочинку, чудові ставки, екологічні стежки.Тоді ж приступили до роботи. Допомогли подбати про зимовий захист насаджень від зайців та гризунів – для цього штамби дерев обгорнули спеціальною сіткою.Школярі насолоджувалися красою осіннього лісу, веселилися та зробили велику кількість фото. Учні активно провели день у цьому унікально красивому місці та з нетерпінням чекають наступної поїздки.