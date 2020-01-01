Волинянка отримає штраф за незаконну торгівлю раками. ФОТО

На Ковельщині рибпатрульні викрили порушників рибальства та осіб, які незаконно торгували рибою і раками.З 12 по 13 листопада 2020 року рибоохоронні рейди відбулися на території Ковельського району. Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.Так, 12 листопада рибпатрульні викрили грубі порушення Правил рибальства. На оз. Сомин Ковельського району (Соминський гідрологічний заказник) громадянин здійснював вилов риби забороненим сітним знаряддям. Порушник встиг зловити 4 екз. щуки. Збитки, завдані рибному господарству, склали 2 408 грн.Того ж дня зафіксовано громадянина, що здійснював аналогічне правопорушення. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству. Інцидент стався на р. Турія, поблизу с. Заріччя Ковельського району.На осіб оформлено адмінпротоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонені знаряддя вилучено.Наступного дня, 13 листопада на ринках міста Ковель рибпатрульними зафіксовано незаконний продаж водних біоресурсів. На Брестському ринку викрито громадянку, яка здійснювала незаконний збут раків без дозвільних документів. На Привокзальному ринку громадянин продавав 15 кг риби пелінгас.У всіх зазначених випадках продавці не змогли надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби. На викритих громадян складено протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.«Крім рибоохоронних рейдів на воді державними інспекторами Волинського рибпатруля постійно проводиться робота з перевірки документів при продажі водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. До того ж купівля риби невідомого походження та не встановленої якості може загрожувати здоров’ю громадян. Тому закликаю жителів Волині бути відповідальними та повідомляти про порушення Правил рибальства, незаконного збуту, продажу заборонених знарядь – за телефоном «гарячої лінії» Управління: (067) 360 78 40», - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.