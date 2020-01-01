Майстри волинського училища відправили на передову більше центнера вареників. ФОТО
Сьогодні, 04:17
Майстри виробничого навчання Камінь-Каширського вищого професійного училища підготували 6 відер вареників, що їх волонтери доправлять в зону ООС на Луганщину.
Згуртувавшись для благодійної справи, педагоги навчального закладу вкотре допомагають нашим бійцям продуктами та словами підтримки, - пише газета Полісся.
Так, борошно, картопля та смалець, принесені із дому, буквально за кілька годин перетворилися на сотні смачних виробів.
«На уроках виробничого навчання учні закладу зробили відповідні заготовки: тісто, начинку, засмажку. А місію ліплення вручну заповзяті педагоги взяли на себе», — інформують у ВПУ.
Щоб доправити смачний вантаж, зберігши повноцінний вигляд продуктів, вареники спочатку зварили, охолодили та залили смальцем.
До слова, у стінах училища встановлена благодійна скринька, внески з якої спрямовують на потреби українських воїнів-визволителів.
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Згуртувавшись для благодійної справи, педагоги навчального закладу вкотре допомагають нашим бійцям продуктами та словами підтримки, - пише газета Полісся.
Так, борошно, картопля та смалець, принесені із дому, буквально за кілька годин перетворилися на сотні смачних виробів.
«На уроках виробничого навчання учні закладу зробили відповідні заготовки: тісто, начинку, засмажку. А місію ліплення вручну заповзяті педагоги взяли на себе», — інформують у ВПУ.
Щоб доправити смачний вантаж, зберігши повноцінний вигляд продуктів, вареники спочатку зварили, охолодили та залили смальцем.
До слова, у стінах училища встановлена благодійна скринька, внески з якої спрямовують на потреби українських воїнів-визволителів.
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