Майстри волинського училища відправили на передову більше центнера вареників. ФОТО





Згуртувавшись для благодійної справи, педагоги навчального закладу вкотре допомагають нашим бійцям продуктами та словами підтримки, - пише газета



Так, борошно, картопля та смалець, принесені із дому, буквально за кілька годин перетворилися на сотні смачних виробів.



«На уроках виробничого навчання учні закладу зробили відповідні заготовки: тісто, начинку, засмажку. А місію ліплення вручну заповзяті педагоги взяли на себе», — інформують у ВПУ.



Щоб доправити смачний вантаж, зберігши повноцінний вигляд продуктів, вареники спочатку зварили, охолодили та залили смальцем.

До слова, у стінах училища встановлена благодійна скринька, внески з якої спрямовують на потреби українських воїнів-визволителів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майстри виробничого навчання Камінь-Каширського вищого професійного училища підготували 6 відер вареників, що їх волонтери доправлять в зону ООС на Луганщину.Згуртувавшись для благодійної справи, педагоги навчального закладу вкотре допомагають нашим бійцям продуктами та словами підтримки, - пише газета Полісся. Так, борошно, картопля та смалець, принесені із дому, буквально за кілька годин перетворилися на сотні смачних виробів.«На уроках виробничого навчання учні закладу зробили відповідні заготовки: тісто, начинку, засмажку. А місію ліплення вручну заповзяті педагоги взяли на себе», — інформують у ВПУ.Щоб доправити смачний вантаж, зберігши повноцінний вигляд продуктів, вареники спочатку зварили, охолодили та залили смальцем.До слова, у стінах училища встановлена благодійна скринька, внески з якої спрямовують на потреби українських воїнів-визволителів.

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